Magdeburg – FC Schalke 04: Heftige Ausschreitungen vor Topspiel – hundert Hooligans gehen aufeinander los

Heftige Ausschreitungen vor dem Zweitliga-Topspiel! Mehrere Stunden vor 1. FC Magdeburg – FC Schalke 04 sind Fans beider Lager brutal aneinandergeraten.

Wohl bei der Anreise der S04-Fans kam es auf dem Vorplatz des Bahnhofs Magdeburg-Neustadt zu einer offensichtlich verabredeten Massenschlägerei. Als die Polizei eintraf, waren alle Beteiligten schon wieder verschwunden.

Magdeburg – FC Schalke 04: Ausschreitungen unter Fans

Krawalle vor Magdeburg – Schalke! Wie die Polizei Magdeburg gegenüber DER WESTEN bestätigte, ist es am Samstagnachmittag (24. Februar) im Vorlauf des Abendspiels in der 2. Bundesliga zu Ausschreitungen gekommen.

Auf dem Vorplatz des Bahnhofs im Stadtteil Neustadt lieferten sich Anhänger der Klubs eine heftige Schlägerei. Die war offensichtlich verabredet – Bilder aus dem Netz zeigen, dass sich die Hooligans einheitlich in schwarz (Schalke) und weiß (Magdeburg) gekleidet hatten. Typisch für geplante Prügeleien.

Rund 100 Gewalttäter schlugen für etwa anderthalb Minuten aufeinander ein. Als Polizeikräfte eintrafen, war die Show bereits gelaufen. Sie fanden einen praktisch leeren Bahnhofsplatz vor. Nur einige vermeintliche Schalke-Fans waren noch da. Ob sie an den Auseinandersetzungen beteiligt waren oder Zeuge davon wurden, wird derzeit geklärt.

Verabredete Hooligan-Schlägerei

Mitten in der Öffentlichkeit trafen die Fans beider Lager aufeinander – ob verabredet oder nicht, ist bislang unbekannt. Nach einem kurzen Gefecht trennten sich die Gewalttäter vom 1. FC Magdeburg und FC Schalke 04 wieder, bevor die Polizei eingreifen konnte.

So dürfte unklar bleiben, welche und wie viele Personen an der Schlägerei beteiligt waren. Die Polizei Magdeburg, am Samstag obendrein mit einem Bauernprotest beschäftigt, dürfte fortan aber in Hab-Acht-Stellung sein – weitere gewalttätige Aufeinandertreffen sind nicht auszuschließen.