FC Schalke 04: Mohr doch noch vor dem Absprung? S04-Star lässt aufhorchen

Die vergangenen Monate von Tobias Mohr beim FC Schalke 04 könnte man gar als kleines Märchen abstempeln. Er war schon außen vor, sollte weg und plötzlich wird er zum Stammspieler und Leistungsträger. S04-Coach Karel Geraerts hat zuletzt mehrfach betont, dass er Mohr unbedingt halten möchte.

Nach dem 2:2-Unentschieden in Magdeburg sprach der Offensiv-Akteur gegenüber „Sky“ über seine Zukunft. Dabei betonte er, dass er beim FC Schalke 04 sehr glücklich sei und bleiben wolle.

FC Schalke 04: Mohr bekennt sich zu Königsblau

In den ersten vier Pflichtspielen stand er immer in der Startlef und sammelte starke vier Torbeteiligungen – Mohrs Entwicklung der vergangenen Wochen war so nicht zu erwarten. Und doch macht sie viele im Klub glücklich – auch die Fans, die den gebürtigen Aachener oft kritisiert haben.

Mohr hat sich in die Startelf des S04 gekämpft und Geraerts überzeugt. Der Belgier möchte mit dem 29-Jährigen weitermachen. Das sieht Mohr ähnlich. „Ich bin Schalker, aber Fußball ist ein Tagesgeschäft, da kann und soll man nie Versprechen abgeben“, so der Linksfuß.

„Fakt ist aber auch, dass ich jetzt viermal gespielt habe und mich extrem wohl hier in der Mannschaft fühle. Ich gehe stark davon aus, dass ich auch Schalker bleibe“, machte Mohr deutlich! Mohr und Schalke – wird das doch noch eine Liebesgeschichte?

Mohr auch dauerhaft gesetzt?

Dass Mohr Geraerts mit seinem Willen, seiner Einstellung und seinen Leistungen in der Vorbereitung vollkommen überzeugen konnte, machte der Belgier immer wieder deutlich. „Vor Tobi muss man einfach den Hut ziehen. Er ist jetzt ein sehr wichtiger Spieler für uns“, sagte der S04-Coach vor wenigen Tagen.

Weitere News:

Die S04-Fans dürfen sich also wohl auf einige weitere Auftritte von Mohr im Schalke-Dress freuen. Ob er auch weiterhin in der Startelf stehen wird, bleibt abzuwarten. Mit Christopher Antwi-Adjei hat S04 einen starken Konkurrenten für die linke Außenbahn verpflichtet. Mohrs Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, eine Vertragsverlängerung scheint derzeit nicht geplant. Doch bei anhaltenden starken Leistungen scheint auch dies nicht mehr ganz utopisch.