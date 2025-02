Köln – Schalke: DFB-Entscheidung lässt Fans toben – „Das darf wirklich nicht wahr sein“

Beide sind Traditionsvereine, beide haben (zumindest in der Wahrnehmung ihrer Fans) in der 2. Bundesliga nichts zu suchen, und beide treffen nun am 21. Spieltag aufeinander: der 1. FC Köln und Schalke 04. Das Duell der einstigen Bundesligisten findet am Sonntag (9. Februar, 13.30 Uhr) statt. Die Anhänger freuen sich auf ein ausverkauftes Stadion, in dem gute Stimmung vorprogrammiert ist.

Was allerdings weniger für gute Laune sorgt, ist die Schiedsrichter- und VAR-Ansetzung für das Duell zwischen Köln und Schalke. Die königsblauen Fans können nicht fassen, für wen sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) entschieden hat. Sofort kommen unschöne Erinnerungen hoch.

Köln – Schalke: DFB verkündet Entscheidung

Für Schalke hätte es ein perfekter Start in die Zweitliga-Saison werden können. Am 2. Spieltag gastierte der Revierklub in Nürnberg, verlor nach einer 1:0-Führung am Ende noch mit 1:3, weil der S04 auch lange Zeit in Unterzahl spielte. Grund dafür war eine fatale Fehlentscheidung des Schiedsrichters Nicolas Winter, der Ron Schallenberg mit Gelb-Rot vom Platz stellte. Eben dieser Referee ist jetzt wieder bei einem Spiel der Knappen dabei – gegen den 1. FC Köln.

Winter wird nämlich der Video-Assistent für die Begegnung sein, das hat der DFB vor dem Spiel offiziell verkündet. Weniger dramatisch erscheint dagegen die Schiedsrichter-Ansetzung. Mit Tobias Welz wird ein erfahrener Unparteiischer die Partie leiten, der beide Teams bereits oft gepfiffen hat.

Zurück zu Nicolas Winter: Der Platzverweis gegen Schallenberg beim Nürnberg-Spiel erhitzt in Gelsenkirchen heute noch die Gemüter. Fans und Verein gaben damals Unparteiischen die Schuld an der Niederlage. Nun sitzt er ausgerechnet vor den Bildschirmen im Kölner Keller, wenn es zu strittigen Szenen kommen könnte.

S04-Fans verstehen die Welt nicht mehr

Eine Entscheidung, die die Schalke-Fans nicht fassen können. Viele haben jetzt schon keine Lust mehr, sich die Partie gegen Köln anzuschauen. „Wieso darf Winter bei unseren Spielen noch im Schirigespann sein?“, „Nicolas Winter ist der VAR? Das darf wirklich nicht wahr sein“ und „Das Nicolas Winter überhaupt nochmal mit unserem Verein in Kontakt kommen darf, ist ein Witz“, heißt es von einigen S04-Anhängern in den sozialen Netzwerken.

Schon jetzt kochen die Emotionen hoch. Wie wird es dann wohl auf dem Spielfeld sein? Klar ist, dass viele Blicke auf Schiedsrichter Welz gerichtet sein werden – aber auch auf den VAR Nicolas Winter. Bleibt zu hoffen, dass eine solch spannende Begegnung ohne VAR-Kontroversen überschattet sein wird.