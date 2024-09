Karlsruher SC – Schalke 04: Fans aufgepasst! Klub kündigt drastische Maßnahme im Stadion an

Endlich wieder Vereinsfußball! Nach der Länderspielpause kommt es in der 2. Bundesliga direkt zum Duell zweier Traditionsvereine: Karlsruher SC – Schalke 04. Am Freitag (13. September, 18.30 Uhr) gastiert der S04 im Wildpark.

Vor der Partie gegen den FC Schalke 04 kündigte der Karlsruher SC an, dass es im Stadion zu einer drastischen Maßnahme kommen wird, nachdem es zuletzt viele Beschwerden gegeben hatte. Für die Fans ist eine Warnung.

Karlsruher SC – Schalke 04: Drastische Maßnahme im Stadion

Worum genau geht es? Bei allen Heimspielen des Karlsruher SC gilt das Nichtraucherschutzgesetz. Dies wurde zuletzt nicht wirklich ordentlich eingehalten. Daher werde es beim Spiel gegen den FC Schalke 04 im Wildpark auf den Tribünen nun verstärkt Kontrollen geben.

Auch interessant: Karlsruhe – Schalke 04: Comeback steht bevor! Fans haben nur einen Wunsch

Das gilt neben Zigaretten, Zigarren und Zigarillos auch für Tabakpfeifen, Cannabis-Produkte und die bei vielen Menschen beliebten E-Zigaretten jeglicher Art.

„Nachdem bereits während des Elversberg-Heimspiels in den Sitzplatzbereichen durch den Sicherheits- und Ordnungsdienst noch intensiver kontrolliert wurde, wird dies auch am kommenden Freitag gegen den FC Schalke 04 der Fall sein. Bei einer Nichtbeachtung des Rauchverbotes auf den Tribünen muss in letzter Konsequenz mit der Aussprache eines Tageshausverbotes, verbunden mit der Aufforderung zum Verlassen des Wildparks, gerechnet werden“, droht der KSC.

Viele Beschwerden von den Fans

Mehrere Besucher des Karlsruher SC hätten sich in der Vergangenheit darüber beschwert, dass das Rauchverbot nicht eingehalten werde. Aus diesem Grund gibt es jetzt die drastische Maßnahme ab dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04.

Die Nordbadener haben daher noch eine Bitte an alle Zuschauer: „Um allen Fans ein störungsfreies Stadionerlebnis bieten zu können, insbesondere jedoch zum Schutz von Kindern und Nichtrauchern vor dem Passivrauchen, bittet der Karlsruher SC alle Besucherinnen und Besucher darum, auf das Rauchen am Platz zu verzichten. Bitte nutzen Sie stattdessen die bereitgestellten Aschenbecher auf den Promenaden.“

Mehr Nachrichten für dich:

Der Wildpark wird mit mehr als 34.000 Zuschauern ausverkauft sein. Aus Gelsenkirchen reisen rund 3000 S04-Fans an. Die Knappen hoffen nach einem schwachen Saisonstart auf die Wende.