FC Schalke 04: Karlsruhe-Trainer überrascht mit Aussage – meint er das wirklich ernst?

Gibt es die Trendwende oder folgt der nächste Rückschlag für den FC Schalke 04? Der Saisonstart war alles andere als überzeugend. Der S04 steht in der unteren Tabellenhälfte, dennoch gibt es noch kein Grund für Panik.

Am besten soll gegen den Karlsruher SC am Freitag (13. September, 18.30 Uhr) ein Sieg her. Der KSC wird gegen den FC Schalke 04 der Favorit sein. Oder doch nicht? Trainer Christian Eichner überrascht vor der Partie.

FC Schalke 04: Karlsruhe-Trainer überrascht mit Aussage

Mit 46 Toren die offensiv gefährlichste Mannschaft des Jahres. Keiner hat mit 44 Punkten mehr geholt in der 2. Bundesliga als der Karlsruher SC. In dieser Saison steht der KSC nach vier Spieltagen mit zehn Zählern auf dem 2. Platz. Ein fast perfekter Saisonstart für das Team von Christian Eichner. Genau das komplette Gegenteil vom FC Schalke 04.

Auch interessant: FC Schalke 04: Doppelter Schock für Gegner! S04 schaut genau hin

Die Königsblauen holten nur einen Sieg, spielten in Magdeburg Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen gegen Nürnberg und Köln. Da dürfte die Favoritenrolle doch klar sein, oder? KSC-Coach Eichner sieht das anders.

„Die Rückrunde hat Schalke eine innere Stärke gegeben und sie konnten davon sehr viel in die neue Saison mitnehmen. Außerdem haben sie immer gute Individualisten auf dem Feld. Aber es warten auch 34.000 Zuschauer und eine gute KSC-Mannschaft auf sie. Deswegen hoffe ich, dass es ein attraktives Spiel gibt. Die Favoritenrolle kann man trotzdem immer in Richtung Gelsenkirchen schieben. In der Außenseiterrolle fühlen sich meine Jungs wohl, aber alleine deswegen gewinnen wir nicht. Ich persönlich gehe aber sehr optimistisch in das Spiel“, so der Trainer.

Wer ist der Favorit?

Vor fast genau elf Monaten trafen der Karlsruher SC und der FC Schalke 04 ebenfalls im Wildparkstadion aufeinander. Beide hatten einen schwachen Saisonstart nach neun Spielen hinter sich. Am Ende gewann der KSC beim Debüt von S04-Coach Karel Geraerts deutlich mit 3:0 und sorgten für den nächsten Stimmungsdämpfer in Gelsenkirchen.

Mehr Nachrichten für dich:

Zwar will sich Königsblau dafür revanchieren, doch es wird keine leichte Aufgabe gegen diese offensivstarke Karlsruher Mannschaft. Deshalb werden viele Fans auch die Eichner-Aussagen nicht so wirklich ernst nehmen und den KSC als deutlichen Favoriten sehen. Ob dann der S04 tatsächlich für die Wende sorgen und drei wichtige Punkte aus Karlsruhe mitnehmen kann?