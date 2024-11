HSV – Schalke: Horror-Szene! Fans flippen endgültig aus – „Katastrophe“

Die Vorfreude auf den Vereinsfußball nach der Länderspielpause war bei den Fans des FC Schalke 04 groß. Beim Auswärtsspiel gegen den HSV war diese Freude schnell wieder verflogen.

Schalke hielt gegen den HSV gut mit, kassierte dann aber innerhalb von wenigen Sekunden zwei Gegentreffer. Besonders beim 0:2 platzte den königsblauen Anhängern endgültig der Kragen. Am Ende konnte S04 dennoch jubeln.

HSV – Schalke: S04 schießt sich Tore quasi selbst rein

Bis zur 28. Minute dürfte man beim FC Schalke 04 zufrieden gewesen sein. Die Königsblauen verteidigten gegen den HSV gut, ließen kaum etwas zu und lauerten indes auf Konter. Dann folgten innerhalb von kürzester Zeit zwei Gegentore.

Auch interessant: Schalke 04: Im Sommer musste er gehen – Ex-Star kündigt Rückkehr an

Das 1:0 für den Hamburger SV fiel durch ein Freistoßtor. Richter hämmerte den Ball vor dem Strafraum in die Torwart-Ecke, wo Justin Heekeren ganz und gar nicht gut aussah. Der Keeper wollte zuerst in die Mauer-Ecke, sah dann den Ball an sich vorbeifliegen und hatte keine Chance.

Ein bitterer Rückschlag für den S04. Doch es kam noch schlimmer. Nur 18 Sekunden nach dem Wiederanpfiff spielte Ron Schallenberg einen katastrophalen Pass zu Heekeren im Strafraum, der allerdings bei Königsdörffer ankam. Der Offensivspieler schnappte sich die Kugel, zog am Keeper vorbei und verwandelte zum 2:0 für den HSV.

S04-Fans flippen aus

Innerhalb von einer Minute macht Schalke ein Auswärtsspiel gegen den HSV kaputt. Die mehr als 6.000 mitgereisten S04-Fans im Volksparkstadion waren schon bedient, in den sozialen Netzwerken flippten die Anhänger nach dieser Szene komplett aus.

„Was war das denn schon wieder? Das ist wieder so typisch Schalke“, „Wahnsinn. Du schenkst dem Gegner quasi zwei Tore“ und „Wie kann man so einen Pass spielen? Wie ist das bitte möglich, innerhalb von nicht mal einer Minute das Spiel zu verlieren? Das macht alles gar kein Spaß mehr“, heißt es unter anderem von S04-Fans auf X (ehemals Twitter).

Mehr Nachrichten für dich:

Nach dem Seitenwechsel zeigte S04 dann ein völlig anderes Gesicht und holte noch ein 2:2-Unentschieden. Besonders Schallenberg wird aufatmen, dass sein Horror-Patzer keine schlimmeren Folgen hatte.