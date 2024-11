Er musste Schalke 04 verlassen – jetzt kündigt ein Ex-Star seine S04-Rückkehr an

Egal, ob Talent, Routinier oder Aufstiegsheld: Beim FC Schalke 04 gab es im Sommer eine große Abgangswelle – wie es in den vergangenen Jahren schon so häufig der Fall war. Auch Thomas Ouwejan musste den S04 verlassen.

Beim FC Schalke 04 gehörte der Niederländer zu den Aufstiegshelden, erlebte aber auch zwei bittere Spielzeiten. Im Interview mit DER WESTEN schwärmt er von S04 und kündigt auch schon eine Rückkehr nach Gelsenkirchen an.

Schalke 04: Ouwejan in Nijmegen glücklich

Für eine kurze Zeit war Ouwejan vereinslos, nachdem er den FC Schalke 04 verlassen hatte. Doch dann schnappte der niederländische Erstligist NEC Nijmegen zu und verpflichtete den Linksfuß ablösefrei. Dabei gab es aber auch noch viele Angebote aus anderen europäischen Ligen und aus der Fußball-Bundesliga, wie Ouwejan gegenüber DER WESTEN verrät.

„In Deutschland wäre ich beinahe bei Union Berlin gelandet. Allerdings wurde dort ein neuer Sportdirektor vorgestellt, weshalb es nicht zu einem Wechsel kam. Aus der 2. Bundesliga gab es auch Angebote, aus Portugal, aus der Türkei, aus Griechenland, Italien und auch aus Saudi-Arabien und Katar“, so der 28-Jährige.

Letztlich habe sich Ouwejan für Nijmegen entschieden, „weil sie sich sehr um mich bemüht haben. Ich war auch den ganzen Sommer hier in Holland und habe hier trainiert.“ Beim Eredivisie-Klub fühlt sich der Ex-Schalker mittlerweile pudelwohl und gehört auch zur Stammkraft.

Ouwejan kündigt Stadionbesuch an

Die aktuelle Situation bei seinem Ex-Klub FC Schalke 04 macht auch Ouwejan große Sorgen. „Ich schreibe noch mit einigen Teamkollegen wie Michael Langer, Marcin Kaminski oder Derry Murkin. Schalke interessiert mich immer noch. Ich hoffe, dass es wieder besser läuft und sie aus dieser schwierigen Lage wieder rauskommen. Es passiert so viel auf Schalke, das ist gar nicht gut“, so Ouwejan im DER WESTEN-Interview.

Wie sehr der Revierklub ihm ans Herz gewachsen ist, zeigen seine Aussagen: „Schalke ist wirklich ein Verein, der dich packt. Das hatte ich vorher so nie erlebt. Es wird viel über den Verein gesprochen und geschrieben und alles ist wirklich wahr. Das waren drei unglaubliche Jahre. Das siehst du bei keinem anderen Verein, was die Fans abliefern. Ich habe jede Sekunde genossen und sehr viel Liebe von den Fans erhalten. Das werde ich niemals vergessen.“

Deshalb will Ouwejan zu den Knappen irgendwann zurückkehren und sich ein Spiel in der Veltins-Arena anschauen. „Ich werde es probieren. Fast jede Woche schaue ich, ob es möglich ist, weil auch wir am Wochenende immer spielen. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, werde ich definitiv vorbeischauen“, verspricht der Aufstiegsheld von 2022.

