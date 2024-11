HSV – Schalke: Jetzt ist es offiziell! DFB verkündet Entscheidung vor Kracher

Sobald Fußballfans diese beiden Namen hören, denken sie direkt an die Fußball-Bundesliga. Allerdings lautet die bittere Realität 2. Liga. Es ist unklar, wann der Hamburger SV und Schalke 04 je wieder im deutschen Oberhaus spielen werden. Nun treffen die beiden einstigen Top-Klubs am 13. Spieltag aufeinander.

Während der HSV in der Tabelle oben mitspielt, erlebt Schalke eine mehr als nur enttäuschende Saison. Für die Begegnung hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun die Schiedsrichter-Ansetzung verkündet.

HSV – Schalke: DFB verkündet Schiri-Ansetzung

Die Länderspielpause ist endlich vorbei, weiter geht’s mit dem Vereinsfußball. In der 2. Bundesliga kommt es dabei zu einem richtigen Kracher: HSV gegen Schalke (23. November, 20.30 Uhr). Einst ein regelmäßiges Top-Duell der Fußball-Bundesliga, nun treffen sich beide Mannschaften im Unterhaus aufeinander.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat für diese besondere Begegnung nun verkündet, welches Schiedsrichtergespann eingeteilt wurde. Wolfgang Haslberger wird der Unparteiische der Partie sein. Es ist das dritte Mal, dass er als Schiedsrichter eines Schalke-Spiels ist.

In der vergangenen Saison leitete Haslberger den 2:1-Sieg der Königsblauen beim 1. FC Nürnberg. Zudem war er auch der Unparteiische der DFB-Pokal-Partie gegen den FC Villingen in der Spielzeit 2021/22, als sich S04 mit 4:1 durchgesetzt hatte.

S04 will in Hamburg siegen

Während Schalke unter Haslberger eine positive Bilanz aufzeigen kann, leitete der Schiri bislang nur eine HSV-Begegnung. In der vergangenen Saison war er beim 1:1-Unentschieden in Wiesbaden der Unparteiische. Die Hamburger verpassten in der Nachspielzeit mit einem Elfmeter, den Sieg zu holen. Allerdings verschossen die Rothosen.

Unterstützung bekommt Haslberger von den beiden Assistenten Cristian Ballweg und Tobias Endriß. Der vierte Offizielle ist Timon Schulz und der Video-Assistent im Kölner Keller ist Guido Winkmann.

Die Unparteiischen werden hoffen, dass sie beim Kracher zwischen Hamburg und Schalke nicht im Mittelpunkt stehen werden. Die Knappen wollen nach der Länderspielpause unter Cheftrainer Kees van Wonderen den zweiten Sieg in Folge holen. Das werden die Hanseaten verhindern wollen.