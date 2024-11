HSV – Schalke: Große Aufregung vor Anpfiff! Polizei nimmt S04-Fans fest

Ärger vor dem Zweitliga-Kracher zwischen dem HSV und Schalke 04 (23. November, 20.30 Uhr). Stunden bevor der Ball im Volksparkstadion rollt, kam es in der Hamburger Stadt wohl fast zu einer Schlägerei.

Die Polizei in Hamburg konnte eine Auseinandersetzung zwischen Anhängern des HSV und Schalke verhindern. Dabei wurden auch mehrere S04-Fans festgenommen.

HSV – Schalke: Polizei verhindert Schlägerei

Was ist passiert? Vor dem Zweitliga-Duell zwischen dem HSV und Schalke 04 gab es am Sonnabend Aufregung in Hamburg. Die Polizei konnte wohl eine größere Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern verhindern, berichtet das „Hamburger Abendblatt“.

So hatten sich zahlreiche Fans am Bahnhof Friedrichsberg versammelt. Als die Polizei eintraf, flüchteten diese in alle Richtungen. Dennoch konnten mehrere von ihnen auf einem Gelände der Schön Klinik Eilbek gestellt werden.

Die Polizei habe diese dann in Gewahrsam genommen. Bei den Anhängern handelt es sich laut des Berichts um Fans aus Gelsenkirchen. Ob es die Ultras waren, ist aktuell allerdings unklar.

Polizei nimmt S04-Fans fest

Die mutmaßlichen Schalke-Fans wurden alle in Gewahrsam genommen, da der Verdacht bestand, dass es zu einer größeren Auseinandersetzung mit den HSV-Fans kommen könnte. Wie viele Personen insgesamt in Gewahrsam genommen wurden und wie lange dieser aufrechterhalten wird, konnte der Sprecher nicht sagen.

Nach Ende der Partie am Samstagabend sollten die Anhänger frühestens wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden. Auch Polizeikräfte aus Gelsenkirchen und Kräfte der sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) seien dabei im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen laufen.

Ganz schön viel Wirbel vor dem Zweitliga-Kracher der beiden Traditionsvereine. Beide Teams brauchen unbedingt einen Sieg. Die Hamburger wollen in der Tabelle weiter oben mitspielen, Schalke will den katastrophalen Abstieg in die 3. Liga verhindern.