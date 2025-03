Hertha BSC – Schalke 04: Fans gehen auf die Barrikaden – „Ein Skandal!“

Beim Spiel zwischen Hertha BSC und Schalke 04 (1:2) kam es zu Szenen, die für reichlich Gesprächsstoff sorgten.

Im Mittelpunkt steht mal wieder der VAR. Kaum ein Wochenende vergeht, ohne dass Fußballfans über den Einsatz des Videobeweis streiten. So geschah es auch beim Zweitliga-Duell zwischen Hertha BSC und Schalke 04.

Hertha BSC – Schalke 04: VAR-Diskussion!

Der Grund für die hitzigen Diskussionen war jedoch diesmal, dass der VAR erst gar nicht zum Einsatz kam. Aber eins nach dem anderen.

53. Minute: S04-Stürmer Pape Meissa Ba stürmt beim Stand von 1:1 mit dem Ball in den Hertha-Strafraum. Berlins Ibrahim Maza Ba grätscht behutsam und spitzelt den Ball. Die Kugel prallt von Bas Bein wieder Richtung Maza, der das Leder erneut klären möchte. Diesmal trifft Maza aber auch leicht Ba, der die Berührung dankend annimmt und zu Boden geht.

Schiedsrichter Timo Gerach zeigt sofort auf den Punkt. Weil es sich um kein schlimmes Foul handelt, rechnen viele Fans damit, dass der Unparteiische sich die Szene noch mal auf dem Bildschirm anschaut. Doch Gerach bleibt bei seiner Entscheidung, ohne das Feld zu verlassen. Auch wenn man diesen Elfmeter wohl nach besonders strenger Auslegung geben kann, ist es eine bittere Entscheidung gegen Hertha BSC. Kenan Karaman verwandelt den Strafstoß zum 2:1.

62. Minute: Berlins Linus Gechter und S04-Verteidiger Marcin Kaminski gehen im Schalke-Strafraum zum Ball. Gechter spielt die Kugel, ehe Kaminski seinen Gegenspieler am Fuß trifft. Schiri Gerach lässt die Szene weiterlaufen.

Dass der Referee das Foulspiels in der Real-Geschwindigkeit nicht erkennt, sei ihm verziehen. Was für Fans beider Lager jedoch wenig nachvollziehbar ist: Warum greift der VAR in dieser Szene nicht ein? Es handelt sich schließlich um eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters.

Fans von Hertha und Schalke fassungslos

Selbst die Schalker Fans mussten anschließend zugeben, dass sie in dieser Szene enormes Glück hatten. „Warum ist der Schiedsrichter auf unserer Seite? Das war doch auch so ein Elfer“, kommentierte ein S04-Anhänger bei X. Ein andere Schalke-Fan schrieb: „Was haben wir ein Glück!“

Die Fans der Hertha waren hingegen stinksauer. Wir haben ein paar der wenigen jugendfreien Tweets rausgesucht: