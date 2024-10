Hannover – Schalke: 96-Star von S04-Fans überrannt – „Musste 40 Tickets bestellen“

Hannover gegen Schalke – dieser Partie fiebern in Gelsenkirchen alle entgegen. Es ist der erste Pflichtspiel-Auftritt des neuen Trainers Kees van Wonderen. Kann er die Knappen wieder auf den richtigen Weg bringen?

Allerdings ist man nicht nur in Gelsenkirchen heiß auf die Partie zwischen Hannover und Schalke. Auch 96-Star Phil Neumann kann es kaum noch erwarten. Einst kickte er selbst bei den Königsblauen. Die Verbundenheit ist bis heute geblieben, wie er jetzt in einer Medienrunde verrät.

Hannover – Schalke: Neumann kriegt Besuch aus der Heimat

Geboren in Herten (NRW) geriet Neumann zwangsläufig früh mit dem FC Schalke 04 in Berührung. Von 2013 bis 2017 kickte er in der Jugend der Knappen, ehe er in Ingolstadt seine ersten Schritte im Profi-Fußball machte. „Ich persönlich freue mich einfach darauf, gegen Schalke zu spielen, weil ich seit meiner Kindheit und auch immer noch viel mit dem Klub verbinde“, sagt er jetzt, sieben Jahre später, auf Nachfrage von DER WESTEN.

Die kommende Begegnung ist aber noch aus einem anderen Grund für ihn ganz besonders. Neumann, der seit 2022 für die Niedersachsen aufläuft, bekommt zahlreichen Besuch aus der Heimat. Familie und Freunde wollen es sich nicht entgehen lassen, wenn er bei Hannover gegen Schalke auf dem Platz steht.

„Ihr habt die Punkte nötiger für den Aufstieg“

„Ich musste knapp 40 Tickets bestellen“, sagt Neumann lachend. „Meine ganze Familie ist im positiven Sinne Schalke-verrückt und viele meiner Freunde, die ebenfalls Schalke-Fans sind, kommen aus dem Ruhrgebiet nach Hannover.“ Und wie sind die Sympathien da verteilt? „Das wird ein Fifty-Fifty-Ding“, glaubt der Innenverteidiger.

Sein Vater, ebenfalls Schalke-Fan, habe ihm schon gesagt, dass er dieses Mal seinen Sohn und damit Hannover anfeuere. „Letzte Saison war er für Schalke, weil sie damals noch tiefer in der Tabelle standen“, verrät der 27-Jährige. „Mittlerweile haben sie sich ein bisschen gefangen. Jetzt meinte er: ‚Nehmt ihr die Punkte, um weiter oben anzugreifen‘.“ Die meisten seiner Freunde würden aber trotzdem auf einen S04-Sieg hoffen.

Hannover – Schalke: Wundertüte S04

Doch was für ein Schalke erwartet die 96er? Vor dem ersten Spiel unter der Leitung van Wonderens sind die Knappen eine Wundertüte. Für Neumann aber ohnehin nicht der entscheidende Punkt: „Wir wollen ohnehin unser eigenes Spiel durchdrücken. Wenn uns das gelingt, sollte es für uns keine Rolle spielen, in welcher Form Schalke spielt.“