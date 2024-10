FC Schalke 04: Bitterer Ausfall in Hannover droht! Trainer in Sorge

Auf die Begegnung in Hannover fiebern alle Fans des FC Schalke 04 hin. Erstmals zeigt sich die Mannschaft in einem Pflichtspiel mit Neu-Trainer Kees van Wonderen an der Seitenlinie. Kann er die Trend-Umkehr, die Jakob Fimpel einleitete, fortsetzen?

Fakt ist: Es gäbe sicherlich leichtere Gegner für das Trainer-Debüt als die 96er. Jedoch plagen die Mannschaft aus der niedersächsischen Hauptstadt vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 ganz eigene Probleme. Einer der wichtigsten Spieler droht auszufallen.

FC Schalke 04: Sorgenfalten beim kommenden Gegner

Die bittere Nachricht überbrachte Hannover-Trainer Stefan Leitl am Dienstag. Wie einem Beitrag auf der 96er-Website zu entnehmen ist, sei Abwehrboss Marcel Halstenberg bereits seit Anfang der Woche an einem grippalen Infekt erkrankt. Dadurch konnte er an den ersten beiden Trainingseinheiten der Woche nicht teilnehmen.

Wie schnell er wieder fit wird, ist aktuell nicht absehbar. Den Worst-Case fasst Leitl wie folgt zusammen: „Es kann natürlich auch sein, dass es bei einem Infekt nicht reicht bis zum Spieltag.“ Der Coach könnte also dazu gezwungen sein, die Startelf gegen den FC Schalke 04 umzubauen.

Ein Ausfall Halstenbergs wäre ein bitterer Rückschlag. Der Innenverteidiger ist in Hannover absolut gesetzt. Nur ein Spiel verpasster er bisher – ironischerweise auch wegen eines Infekts. Hannover verlor prompt mit 0:1 gegen Düsseldorf.

Hält die S04-Wende an?

Für die Knappen dagegen könnte ein Ausfall natürlich ein kleiner Vorteil sein. Ein Erfolgserlebnis unter dem neuen Trainer wäre aus stimmungstechnischer Sicht ohnehin enorm wichtig.

Nach einem krachenden Fehlstart (nur vier Punkte aus sechs Spielen) hatte der Verein Karel Geraerts entlassen. In der Folge hatte U23-Trainer Jakob Fimpel interimsweise übernommen – und blieb ungeschlagen. Mit Siegen gegen Münster und einem Unentschieden gegen Hertha BSC Berlin machte man in der Tabelle etwas an Boden gut.

Der Trend soll beim FC Schalke 04 natürlich auch unter Kees van Wonderen anhalten. Hannover hingegen kassierte vor der Länderspielpause einen empfindlichen Rückschlag. Im Derby gegen Eintracht Braunschweig gab es eine schmerzhafte 0:2-Niederlage.