Hannover 96 – FC Schalke 04: Paukenschlag vor Anpfiff! Fans werden es sofort bemerken

Wenn am Sonntagmittag (7. April) die Partie zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04 von Schiedsrichter Frank Willenborg angepfiffen wird, dürften den Zuschauern ein Detail sofort auffallen: Die Trikots von Hannover sind anders.

Wenige Stunden vor dem Duell mit dem FC Schalke 04 hat Hannover 96 einen neuen Hauptsponsor bekannt gegeben. Mitten in der Saison übernimmt Üstra, ein Verkehrsunternehmen aus der Region, für das in Schieflage geratene Unternehmen „Brainhouse 247“.

„Hannover 96 geht mit einem neuen Hauptsponsor in den Saisonendspurt: Auf dem 96-Trikot wird bereits beim heutigen Heimspiel gegen den FC Schalke 04 die neu gestaltete Bildmarke der neuen ÜSTRA zu sehen sein“, teilte Hannover 96 am Sonntagmorgen in einer kurzen Meldung mit.

+++ Vor Duell mit Schalke 04: Hannover 96 lässt seine Fans mit dieser Nachricht jubeln +++

Das Verkehrsunternehmen löse ab sofort den bisherigen Hauptsponsor „Brainhouse 247“ ab. Der Vertrag läuft bis zum Saisonende. „Brainhouse 247“ hatte zuvor seine Rechte zur Verfügung gestellt. „Die Verantwortlichen des Partners haben Hannover 96 zugestimmt, schon jetzt einem anderen Unternehmen die Trikotpräsenz sowie die Leistungen aus dem Rechtepaket zu ermöglichen“, heißt es. Ursprünglich wäre der Vertrag mit Hannover 96 noch bis zum Sommer gelaufen.

Pressekonferenz folgt am Montag

Am Montag (8. April) soll eine Pressekonferenz statt, bei der sich Hannover 96 und ihr neuer Partner Üstra genauer zu der spontanen Zusammenarbeit äußern wollen. Beim Spiel gegen Schalke 04 tragen die Hannover-Stars jedenfalls schon mal das Logo des Unternehmens auf der Brust.

Das könnte dich ebenfalls interessieren:

Schon vor ein paar Wochen hatte es Berichte über angebliche Zahlungsrückstände gegeben. „Brainhouse 247“ gehört zur Unternehmensgruppe von „Wohninvest“. Die Immobilien-Fima aus Fellbach bei Stuttgart ist in finanzielle Schieflage geraten.