Fürth – Schalke: Jetzt steht es fest! DFB-Entscheidung gefallen

Die Länderspielpause ist vorbei, der Endspurt in der zweiten Bundesliga steht an. Für den FC Schalke 04 geht es in erster Linie darum, noch einige Plätze gutzumachen und in der Tabelle zu klettern. Der erste Schritt soll im Spiel Fürth – Schalke gegangen werden.

Vor der Partie gegen das Kleeblatt blickt Königsblau auf eine Entscheidung des DFB. Die Schiedsrichter-Ansetzung für die Partie Fürth – Schalke ist offiziell. Bei S04 kommen durchaus gute Erinnerungen hoch.

Fürth – Schalke: Schiedsrichter-Entscheidung offiziell

Platz zwölf gegen Platz elf, beide Teams haben 33 Punkte und dürften beide nicht mehr allzu viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Sowohl Fürth als auch S04 stehen im Niemandsland der Tabelle, haben für die verbleibenden acht Spiele jedoch noch gewisse Ambitionen. Daher könnte es durchaus eine hitzige Partie werden – auch, wenn es auf den ersten Blick sportlich um nicht mehr allzu viel geht.

Letztlich wird es dann an Schiedsrichter Tom Bauer liegen, das Spielgeschehen im Griff zu halten. Allerdings sind beide Mannschaften in dieser Saison wahrlich nicht dafür bekannt, allzu unfair zu spielen. S04 steht auf Platz drei der Fairnesstabelle in Liga zwei, das Kleeblatt auf Platz fünf.

Aus Sicht des Revierklubs darf die Schiedsrichter-Ansetzung ein wenig Hoffnung machen. Bauer pfiff S04 in der Vergangenheit zweimal, beide Partien hat der S04 nicht verloren. In der laufenden Saison begleitete der gebürtige Mainzer das 2:2-Unentschieden gegen Hertha BSC Berlin in der Hinrunde.

Bauer pfiff S04-Geisterspiel

In der vergangenen Saison war Bauer als Unparteiischer bei einem ganz besonderen Spiel angesetzt: Er pfiff das 4:0 des S04 gegen Osnabrück – im leeren Millerntor-Stadion. Damals musste die Partie kurzfristig nach Hamburg verlegt werden, da an der Bremer Brücke in Osnabrück nicht gespielt werden konnte. In diesem denkwürdigen Spiel rettete sich Schalke endgültig, sicherte den Klassenerhalt und schickte den VfL mehr oder weniger in Liga drei.

Beim Spiel Fürth – Schalke wird Bauer den S04 also zum dritten Mal bei einem Pflichtspiel pfeifen. Aus Sicht der Königsblauen darf die Statistik, mit Bauer als Schiedsrichter noch nicht verloren zu haben, sicherlich gerne weitergehen.