FC Schalke 04: Fimpel zurück in der bitteren Realität – jetzt wird es ungemütlich

Vor wenigen Wochen stand Jakob Fimpel noch bei den Profis des FC Schalke 04 als Interimstrainer an der Seitenlinie. Mit einem Sieg und einem Remis legte er eine ordentliche Bilanz hin. Doch das ist nun Geschichte.

Inzwischen ist Fimpel aber wieder zurück bei der U23 des FC Schalke 04 und für die läuft es aktuell überhaupt nicht gut. Jetzt musste S04 den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen. Die Situation wird immer gefährlicher.

FC Schalke 04: Nächste Pleite für Fimpel-Elf

Während Fimpel mit den Schalker Profis zuletzt noch Erfolge feiern konnte, sieht es in der Regionalliga mit Schalkes zweiter Mannschaft deutlich düsterer aus. Seit zehn Spielen wartet Schalkes U23 jetzt schon auf einen Sieg.

Gegen RW Oberhausen kassierte S04 in der Regionalliga West schon die achte Niederlage in dieser Saison. RWO ging durch den früheren Bundesliga-Profi Tarsis Bonga nach nicht einmal 30 Sekunden in Führung. In der 27. Minute gelang Seok-ju Hong dann aber der Ausgleich. In Hälfte zwei brachte Denis Donkor die Gäste dann aber erneut in Führung.

Fimpel wurde nach dem Spiel extrem deutlich: „Das heute war eine verdiente Niederlage, wir waren Oberhausen in allen Bereichen unterlegen. Das Spiel hat bereits denkbar ungünstig begonnen. Danach brauchten wir etwa 20 Minuten, um den Fuß in die Tür zu kriegen. Trotz des guten Ausgleichs haben wir es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, das Spiel offenzuhalten. Der Gegner war klar besser.“

Nach zwölf Spieltagen steht der FC Schalke 04 damit auf einem Abstiegsrang (17.). Das rettende Ufer ist aktuell vier Punkte entfernt. Fimpel und seine Mannschaft müssen langsam, aber sicher die Wende einläuten, ansonsten droht dem Schalker Unterbau der Abstieg in die Oberliga.