FC Schalke: Aufregung um van Wonderen – jetzt spricht Tillmann über den S04-Coach

Die Ergebnisse stimmten zuletzt einigermaßen, auch tabellarisch wähnt man sich beim FC Schalke in sicheren Gewässern. Und doch sitzt Trainer Kees van Wonderen nach zuletzt stagnierenden Leistungen beim Revierklub nicht gerade fest im Sattel.

Folglich wird in diesen Wochen immer wieder über die Zukunft des Niederländers diskutiert. Ein Abschied vom FC Schalke erscheint jedenfalls absolut im Bereich des Möglichen. Nun spricht S04-Boss Matthias Tillmann über die Zukunft des Übungsleiters!

FC Schalke: Tillmann plant vorerst mit van Wonderen

Wie der 41-Jährige gegenüber der „WAZ“ zu Protokoll gegeben hat, plane man bei Königsblau für die kommende Saison derzeit mit van Wonderen an der Seitenlinie: „Davon gehe ich Stand jetzt aus, er hat einen gültigen Vertrag“. Worte, die allerdings nicht gerade nach einem deutlichen Bekenntnis zu dem 56-Jährigen klingen.

Dazu passend fügt Tillmann an: „Wir werden uns zusammensetzen, sobald die Saison zu Ende ist und diskutieren: Was war gut? Was war nicht gut? Was wollen wir anders machen? Was ist die beste Konstellation?“ Es scheint also, als hätten die letzten acht Spieltage der Saison für van Wonderen Endspielcharakter. Der mögliche Tenor: Kann S04 im Saisonendspurt überzeugen, bleibt van Wonderen auf Schalke. Sollte das nicht der Fall sein, könnte im Sommer schon wieder Schluss sein.

Ungewissheit in der Chefetage

Doch nicht nur auf Trainerebene kursierten auf Schalke zuletzt Gerüchte. Auch um Ben Manga und Youri Mulder gab es im Ruhrpott, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, zuletzt immer wieder Spekulationen. Vorerst plane man jedoch weiter mit den S04-Bossen, bestätigt Matthias Tillmann.

„Nein, wir können und werden auch nicht warten, um Entscheidungen zu treffen. In unserer aktuellen Konstellation bereiten wir die kommende Saison vor – mit Ben Manga, Youri Mulder und Kees van Wonderen“, so der Schalke-Boss. Möglicherweise könnte sich daran nach der Installation eines neuen Sportvorstandes aber noch etwas ändern.