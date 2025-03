FC Schalke 04: Saison schon gelaufen? Diese Anzeichen sprechen eine deutliche Sprache

Beim Blick auf die Tabelle könnten Fans des FC Schalke 04 den Eindruck gewinnen, die Saison sei für S04 schon mehr oder weniger gelaufen. Dank der Siege in den vergangenen Wochen konnte Schalke ein komfortables Polster auf die Abstiegsränge aufbauen, und an den Aufstieg glaubt wohl selbst der optimistischste Fan schon lange nicht mehr.

Und so wirkt es, als stehe für den FC Schalke 04 in den verbleibenden Partien der Zweitliga-Saison kaum noch was auf dem Spiel. Doch das ist ein Trugschluss. Für die Königsblauen geht es noch um eine ganze Menge.

Schalke kämpft um jeden Tabellenplatz

Denn am Ende der Saison kann jeder Tabellenplatz, den Schalke jetzt noch gutmachen kann, bares Geld wert sein. Während es für die Fans wohl eher zweitrangig ist, ob ihr Herzensverein die Spielzeit nun auf dem 11. oder auf dem 8. Tabellenplatz beendet, kann ein solcher Unterschied in der Verteilung der TV-Gelder für die Königsblauen mehrere Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen bedeuten. Und der klamme S04 kann jeden Euro gut gebrauchen.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke im Saison-Endspurt noch ein paar Plätze nach oben klettert? Nach der Länderspielpause erwartet die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen zunächst ein machbares Programm – mit Spielen bei Greuther Fürth (Platz 12), gegen Ulm (17) und in Regensburg (18).

Schalke mit schwierigem Saison-Finale

Doch die abschließenden Spiele haben es für Schalke dann richtig in sich. In den Partien gegen den HSV (1), Kaiserslautern (4), Paderborn (3), Düsseldorf (8) und Elversberg (9) trifft S04 ausschließlich auf Teams, die derzeit in der oberen Tabellenhälfte stehen.