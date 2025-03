Schalke 04 mit ambitioniertem Ziel – „Wollen wieder am BVB vorbei“

Wer in dieser Saison ein Heimspiel des FC Schalke 04 besucht, hat nun wahrlich nicht das Gefühl, Gast bei einer Zweitliga-Partie zu sein. Mehr als 60.000 Zuschauer strömten bislang bei jedem Liga-Heimspiel in dieser Saison in die Arena. Ein Wert, von dem selbst einige Erstliga-Clubs nur träumen können.

Und auch bei der Anzahl der Mitglieder mischt Schalke 04 bei den ganz Großen mit. 193.000 Mitglieder kann S04 im März 2025 verzeichnen, wie die WAZ berichtet. Weltweit gibt es nur fünf Sportvereine, die sogar noch mehr Mitglieder haben:

FC Bayern München (400.000 Mitglieder)

Benfica Lissabon (400.000)

River Plate (335.000)

Boca Juniors (315.000)

Borussia Dortmund (218.000)

Schalke will am BVB vorbei

Dass ausgerechnet der große Revier-Rivale die Schalker in den vergangenen Jahren in puncto Mitgliederanzahl überholt hat, fuchst die Königsblauen. Und so steht für Sebastian Buntkirchen fest. „Wir wollen, was die Mitgliederzahl angeht, wieder am BVB vorbei“, sagt Schalkes Direktor für Fankultur und Nachhaltigkeit.

Schalke 04 und Borussia Dortmund hatten jahrelang etwa gleiche Mitgliederzahlen. Die sportlichen Entwicklungen bei beiden Vereinen ließ den BVB jedoch in jüngster Vergangenheit an S04 vorbeiziehen.

