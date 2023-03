FC Schalke 04: Große Emotionen bei Derbyheld! „Kann es noch gar nicht glauben“

Der FC Schalke 04 bleibt auch im siebten Rückrunden-Spiel in Folge ungeschlagen. Königsblau erkämpfte sich im 100. Bundesliga-Revierderby einen unglaublich wichtigen Punkt und kontert so die Punktgewinne der Konkurrenz.

Das 2:2-Unentschieden gegen den BVB war ein hartes Stück Arbeit. Zweimal ging der Favorit in Führung, zweimal schlug der FC Schalke 04 zurück. Eine große mentale Zerreißprobe für die Knappen. Nach dem Spiel waren die Emotionen bei S04 groß. Besonders ein Spieler zeigte sich nach dem Spiel sichtlich erleichtert.

FC Schalke 04: Torpremiere im richtigen Moment

Es läuft die 79. Minute im Revier-Schlager zwischen Blau-Weiß und Schwarz-Gelb. Nach einer langen Flanke von S04-Angreifer Marius Bülter schraubt sich Kenan Karaman nach oben und köpft den Ball aus etwa elf Metern äußerst präzise in die Ecke. Es ist der erneute Ausgleich von Königsblau. Dieses Tor brachte die Veltins-Arena zum Beben. Für Karaman eine ganz besondere Situation: Es war sein erstes Tor im Dress von Königsblau. Der Last-Minute-Sommer-Neuzugang hob sich seinen ersten Treffer für den S04 für einen ganz besonderen Moment auf.

Dementsprechend groß waren die Emotionen nach dem Abpfiff. „Besser hätte ich es mir nicht ausmalen können. Einfach ein wahnsinniges Gefühl“, so der türkische Nationalspieler. Für Karaman habe sich das alles wie im Traum angefühlt. „Das kann ich selber noch gar nicht richtig glauben. Ich muss das alles erstmal realisieren“, verriet der Torschütze zum 2:2.

Das Unentschieden nach zweimaligen Rückstand fühlt sich für das Team von Thomas Reis nach viel mehr als nur dem einen Punkt an. „Für uns fühlt es sich wie ein Sieg an. Bei uns hat sich nichts geändert. Wir stecken weiterhin tief im Abstiegskampf, da ist jeder Punkt goldwert“, erklärte der S04-Stürmer.

Vom Bankdrücker zum Derbyheld

Dass ausgerechnet Kenan Karaman den so wichtigen Punkt rettet, ist eine Geschichte, die nur ein Derby schreibt. Der Offensivspieler hatte in den vergangenen Wochen unter Thomas Reis einen durchaus schwierigen Stand. Zu Beginn des Derbys bevorzugte Reis sogar Mehmet Aydin auf der rechten Angriffsseite. Und das, obwohl Aydin bisher immer eher defensiv eingeplant war. Ein harter Schlag für Karaman.

Doch der türkische Nationalspieler stellte sich seiner Situation und zeigte sich äußerst mannschaftsdienlich. „In manchen Situationen bin ich auch verärgert, da bin ich ehrlich“, verriet Karaman. „Aber ich habe immer gute Gespräche mit dem Trainer. Ich habe ihm versichert, dass egal was ist, ich immer zu ihm stehe und mich der Mannschaft unterordne“, so der Derbyheld. „Ich werde einfach alles dafür geben, dass Schalke am Ende drin bleibt“

Kenan Karaman als einer der Helden im 100. Revierderby für S04. Das hätten vor dem Spiel nicht viele gedacht. Doch der Offensivspieler blieb geduldig, wartete auf seine Chance und nutzte diese eiskalt. Das 2:2 dürfte den Schalkern ordentlich Aufwind für kommende Aufgaben bringen. Dass man gegen den großen Favoriten zweimal ausgleicht, spricht für die klare Mentalität der Truppe von Chef-Coach Thomas Reis.