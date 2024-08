Beim FC Schalke 04 ein Flop: Jetzt feiert ER den größten Erfolg seiner Karriere

In der Vergangenheit gab es beim FC Schalke 04 so einige Spieler, die den Erwartungen der Verantwortlichen und Trainer nicht gerecht werden konnten. Viele Transfers, die völlig floppten. Juan Miranda gehörte auch dazu.

Der Spanier kam 2019 als vielversprechendes Talent zum FC Schalke 04, kehrte aber schon nach nur einem Jahr wieder zu seinem damaligen Klub FC Barcelona zurück. Während er bei den Knappen scheiterte, erlebte er danach viele Erfolge in seiner bisherigen Karriere. Den wohl größten feierte Miranda jetzt bei Olympia.

FC Schalke 04: Bei S04 nur ein Flop

Es ist ein fast immer wiederkehrendes Phänomen: Spieler, die beim FC Schalke 04 enttäuschen und woanders dann aufblühen. Juan Miranda gehört definitiv dazu. Als er 2019 zu den Königsblauen kam, war die Freude auf das Supertalent aus der Barca-Schmiede groß. Doch die Enttäuschung folgte schnell.

Miranda saß nur auf der Bank. Als er eingesetzt wurde, lief es ganz und gar nicht. Mit ihm als Linksverteidiger verlor Königsblau ein Spiel nach dem anderen. Nach nur einem Jahr war das Kapitel S04 vorbei. Barca und Schalke brachen die damals zweijährige Leihe nach nur einer Saison wieder ab.

In Spanien fand er bei Barcelona keine Perspektive, ging zu Real Betis. Dort blühte er auf, gewann sogar einige Titel. Mittlerweile ist Miranda beim FC Bologna unter Vertrag und durfte mit dem spanischen Nationalteam jetzt an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen – und das mit großem Erfolg.

Miranda ist Olympiasieger

Denn der ehemalige Profi des FC Schalke 04 gewann die Goldmedaille mit Spanien. In einem dramatischen Finale gegen Gastgeber Frankreich siegten die Spanier spät in der Verlängerung mit 5:3 und durften schließlich jubeln.

Für Miranda der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere – auch wenn er schon zwei Pokalsiege auf Vereinsebene mit Barca und Betis, sowie zwei EM-Titel mit Spaniens Jugendnationalmannschaften feiern konnte.