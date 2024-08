FC Schalke 04: Trikot ist heiß begehrt – doch Fans müssen sich laaange gedulden

Die Fans des FC Schalke 04 mussten sich lange gedulden, bis das dritte und letzte Trikot für die Saison 2024/25 präsentiert wurde: das Auswärtstrikot. Kurz vor dem Liga-Start vergangene Woche war es dann so weit.

Allzu lange hat es nicht gedauert, schon ist das Trikot komplett ausverkauft. Anhänger, die das Trikot nun haben wollen, müssen sich sehr lange gedulden, wie der FC Schalke 04 verraten hat.

FC Schalke 04: Neues Trikot heiß begehrt

In Weiß gehalten, schwarz-grüne Nadelstreifen und grüne Akzente im Bereich der Achseln: So sieht das neue Auswärtstrikot des FC Schalke 04 aus. Vor dem Heimspiel gegen Braunschweig (5:1) enthüllte der FC Schalke 04 aus besonderer Art und Weise das neue Trikot.

Die Farbkombination wurde aus guten Gründen gewählt: Sie dient als Reminiszenz an die Stadtfarben von Gelsenkirchen. Das Stadtwappen ist zudem im Nackenbereich des Trikots zu sehen. Kein Wunder, dass die S04-Fans das neue Jersey so lieben. Innerhalb von nur einer Woche ist alles schon ausverkauft.

„Offensichtlich findet ihr unser neues Auswärtstrikot genauso toll wie wir. Aktuell ist das Trikot vergriffen, kann aber online vorbestellt werden! Eine Lieferung erfolgt dann voraussichtlich im Dezember“, teilt der FC Schalke mit. Also ganze vier Monate (!) müssen sich die Anhänger gedulden, bis sie das neue Trikot in den Händen halten dürfen.

Besondere Trikot-Präsentation

Das erinnert an die vergangene Saison, als auch schon da die Trikots direkt vergriffen waren. Wer noch keins hatte, musste auch hier mehrere Monate warten. Nun wiederholt sich das Ganze. Wer sich fragt, wie viel der FC Schalke 04 durch Trikotverkäufe verdient, kann das hier nachlesen.

Übrigens: Das neue Auswärtstrikot präsentierte der Revierklub auf einer ganz besonderen Art und Weise. Wer am Tag der Trikot-Verkündung in der Bogestra war, hatte richtig Glück. Denn viele Vereinsmitglieder und Fans bekamen in der Linie 302 mit der neuen Bahn das Trikot umsonst.

In einigen besonderen Aktionen mussten die Fans sogar gegen S04-Vorstand Matthias Tillmann und Christina Rühl-Hamers ran, um das Shirt zu bekommen. Später waren auch Spieler wie Ron Schallenberg, Mehmet Can Aydin und Michael Langer in der Bahn, die die Shirts verschenkten.