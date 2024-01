FC Schalke 04: Fans rennen S04 wegen Heimtrikot die Bude ein – doch der Klub schaut in die Röhre

Monatelang mussten die Fans des FC Schalke 04 warten, nun gibt es endlich gute Nachrichten. Seit einigen Tagen ist das Heimtrikot der Königsblauen wieder im S04-Shop verfügbar.

Wer auch dieses Mal wieder nicht leer ausgehen möchte, sollte sich beeilen. Denn das Trikot ist sehr beliebt und die neue Trikot-Fuhre soll der letzte Restock in der laufenden Saison sein. Somit wird es wohl keine mehr geben, sobald alles verkauft ist. Doch wie viel bekommt der S04 für ein Trikot? Es ist nicht so viel, wie man vermuten würde.

FC Schalke 04: Fans rennen S04 wegen Heimtrikot die Bude ein

„Wann gibt es endlich wieder das Heimtrikot?“, fragten die Anhänger des FC Schalke 04 in den vergangenen Monaten immer wieder. Weder im Online-Shop noch in den S04-Läden gab es das beliebte Jersey für die Fans. Jetzt hat das Warten seit Mittwoch (17. Januar) ein Ende.

Wie der Revierklub mitteilte, ist das aktuelle Heimtrikot jetzt wieder in allen Größen im Online-Shop zu haben. Zum S04-Heimspiel gegen den Hamburger SV am Samstag (20. Januar, 20.30 Uhr) werde das Trikot auch in den Schalke-Fanshops sowie im Arena-Shop verkauft.

Gegenüber der WAZ erklärte Matthias Tillmann, neuer Vorstandschef des S04: „Die Nachfrage ist trotz der sportlichen Situation ungebrochen hoch. Wir haben deutlich mehr Trikots abgesetzt als in den vergangenen Jahren.“ Der Grund für die Verzögerungen in den Shops lag daran, dass der Nachschub nicht nach Plan eingetroffen sei. „Das ist ärgerlich und nicht der Anspruch, den wir haben.“ Nun aber ist das Heimtrikot wieder für alle Fans erhältlich.

S04 sieht kaum was von Trikot-Verkäufen

Wie viel der Klub insgesamt an Trikots verkauft hat, ist unklar. Bei 89,95 Euro pro Trikot dürfte die Kasse beim FC Schalke 04 klingen, oder? Was nur die wenigsten wissen: Ein Profiverein hat nämlich kaum etwas von den Verkäufen. Nur die Ausrüster profitieren davon, indem sie den allergrößten Teil der Ablöse kassieren.

So streichen die ganz großen Sportmarken wie Nike, Adidas oder Puma fast alle Gewinne ab. Für die Vereine wie S04 bleibt dabei nur ein kleiner Anteil für die Lizenz, ihr Logo auf dem Shirt zur Verfügung zu stellen. In der Bundesliga soll es sich im Durchschnitt um 6 bis 8 Prozent handeln. Das wären ungefähr 5 bis 7 Euro. Auch bei den Zweitliga-Klubs dürfte das genauso sein.

Daher schaut Königsblau beim Verkauf der Heimtrikots nur in die Röhre, während Adidas fleißig die Scheine zählt. Aber immerhin: Schalke soll dank des Ausrüstervertrags mit Adidas jährlich rund sieben Millionen Euro kassieren.