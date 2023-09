Schalke – Magdeburg: S04-Star unter riesigem Druck! Entscheidet dieses Spiel über seine Zukunft?

Länderspielpause vorbei, es geht weiter in Liga zwei. Für den FC Schalke 04 steht am 6. Spieltag ein wichtiges Spiel gegen den 1. FC Magdeburg an (Samstag, 16. September, 20.30 Uhr). Es muss unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis her.

Doch für die Partie gegen Magdeburg muss Schalke auf Simon Terodde verzichten. Der Kapitän der Königsblauen fällt verletzungsbedingt aus. Dafür stürmt ein anderer Stürmer, der wohl am meisten unter Druck stehen wird. Die Leistung gegen die Magdeburger könnte vielleicht über seine Zukunft entscheiden.

Schalke – Magdeburg: S04-Star unter riesigem Druck

Zu Beginn der Saison war der FC Schalke 04 im Sturm recht gut besetzt. Doch ausgerechnet hier gibt es jetzt Sorgen. Nach Kenan Karaman ist auch Simon Terodde verletzt und wird gegen Magdeburg nicht zur Verfügung stehen. Cheftrainer Thomas Reis muss handeln und stellt für die Partie Sebastian Polter in die Startelf.

Auch interessant: Schalke – Magdeburg: Fans feiern S04 für DIESE Aktion – „Wichtig“

Der Angreifer musste sich hinter Terodde anstellen, bekam wenig Einsätze. Einige Spiele fiel der 32-Jährige ebenfalls aufgrund einer Verletzung aus, ist aber jetzt wieder voll dabei. Gegen den FCM will Polter seine Chance nutzen, denn davon könnte vermutlich seine Zukunft abhängen.

Terodde wird nämlich bald zurückkommen und da gilt es für den Angreifer, eine Ansage an den Kapitän zu schicken. Sollte Polter gegen Magdeburg nicht überzeugen können, gibt es auf der Bank auch schon einen, der ihn direkt ersetzen könnte.

Nutzt Polter seine Chance?

Mit Keke Topp wartet ein Youngster ebenfalls darauf, mehr Einsätze unter Thomas Reis zu bekommen. Gegen Kiel stand der Stürmer schon in der Schalke-Startelf, musste aber aufgrund einer Roten Karte von Ron Schallenberg früh ausgewechselt werden. Topp wird ganz genau hinschauen, was Polter gegen Magdeburg machen wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Immenser Druck für Polter. Denn wenn Topp auch in der 2. Bundesliga so erfolgreich treffen sollte wie etwa in der vergangenen Saison in der U19, dann wird Polter neben Terodde sich vermutlich auch hinter einem 19-Jährigen anstellen müssen. Schon im vergangenen Sommer gab es Gerüchte über einen Abgang. Diese könnten bei wenigen Einsätzen im Winter dann wieder heißer werden.

Die Schalker Aufstellung: Müller – Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan – Seguin, Tempelmann, Mohr – Ouedraogo, Murkin – Polter.