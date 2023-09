Schalke – Magdeburg: Fans feiern S04 für DIESE Aktion – „Wichtig“

Noch bevor die Partie Schalke – Magdeburg am Samstag (16. September, 20.30 Uhr) begann, strömten schon zahlreiche Fans Stunden zur Veltins-Arena. Dort wurden sie auf etwas Besonderes aufmerksam.

Anlässlich der königsblauen Kids-Woche und des Weltkindertags, die vom 16. bis zum 23. September stattfindet, hat der Klub vor Schalke – Magdeburg ein wichtiges Zeichen gesetzt. Die Anhänger feiern ihren Verein dafür.

Schalke – Magdeburg: Wichtige Aktion des S04

Mithilfe vieler Aktionen möchte der FC Schalke 04 auf ein akutes gesellschaftliches Problem aufmerksam machen. Angefangen hat es zum Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am 6. Spieltag der 2. Bundesliga. „Aus einem Bericht der Bertelsmann-Stiftung geht hervor, dass die Kinderarmut in Deutschland und insbesondere in Gelsenkirchen im vergangenen Jahrzehnt enorm angestiegen ist“, erklärt der Klub.

Knapp 42 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren sind in Gelsenkirchen von staatlichen Sozialhilfen abhängig. Damit lebt fast jedes zweite Kind unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. Mit „Schalke hilft!“ engagiert sich der Traditionsverein bereits seit 2008 für Talentförderung, Chancengleichheit und Integration von Kindern und Jugendlichen in Gelsenkirchen und der Region.

Dazu wurde die königsblaue Kids-Woche ins Leben gerufen. Vom 16. bis zum 23. September bieten die Gelsenkirchener Kindern und Jugendlichen eine ganze Woche voller Angebote und Veranstaltungen. Das zeigt sich vor allem in und außerhalb der Arena. So fand im Vorfeld der Aktionswoche ein S04-Malwettbewerb statt. Eine Auswahl der eingesendeten Zeichnungen dient jetzt als Motive für eine Plakat-Kampagne im Umfeld der Veltins-Arena und der gesamten Region, die darauf aufmerksam machen sollen.

Fans begeistert von Aktion

Beim Heimspiel des FC Schalke gegen Magdeburg dürfen sich zudem vier Kinder und Jugendliche mit einer Begleitperson das Duell auf dem Fansofa in unmittelbarer Nähe zum Rasen anschauen. Drei andere Jungmitglieder dürfen mit den Spielern und dem Schiedsrichtergespann als Einlaufkinder in die Arena rein.

Aktionen, die von den königsblauen Anhängern gefeiert und gewürdigt werden.