FC Schalke 04: Bittere Nachrichten! Sein Ausfall tut vor allem Fimpel weh

Bittere Nachrichten für den FC Schalke 04! Kurz vor dem Elversberg-Spiel hat sich ein Spieler im Training verletzt. Der Ausfall dürfte besonders für Interimstrainer Jakob Fimpel schmerzhaft sein.

Tidiane Touré wird dem FC Schalke 04 im Spiel gegen Elversberg (Sonntag/15.30 Uhr) fehlen. Der Youngster, der bis vor kurzem noch in der Schalker U23 gesetzt war, verletzte sich am Freitag (16. Mai) im Training, wie Fimpel auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie bekanntgab.

FC Schalke 04: Genaue Verletzung ist noch unklar

Touré spielte in der U23 unter Interimstrainer Fimpel – kein Wunder also, dass dem 36-Jährigen der Ausfall seines Spielers besonders schmerzt. „Das tut mir persönlich weh, weil er es gut gemacht hat“, erklärte Fimpel. „Da müssen wir jetzt abwarten, was die Bilder zeigen. Es ist auf jeden Fall so, dass er ausfallen wird.“

++ Ex-Schalke-Trainer gelingt die Sensation – bei S04 konnte er davon nur träumen ++

Touré feierte am 29. Spieltag der laufenden Saison sein Profi-Debüt, als er beim Auswärtsspiel der Knappen in Regensburg eingewechselt wurde. Er trainiert inzwischen regelmäßig mit der Lizenzmannschaft. Für die U23 kam Touré in dieser Spielzeit in der Regionalliga West bislang in 18 Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte er vier Tore. Da Schalke den Klassenerhalt bereits eingetütet hat, wäre es gut möglich gewesen, dass der Nachwuchsspieler in Elversberg zum Einsatz gekommen wäre.

FC Schalke 04 hat große Personal-Probleme

Die Gelsenkirchener sind vor dem Saisonfinale von großen Personalsorgen geplagt, denn nicht nur Touré fällt aus. Auch Loris Karius, Ilyes Hamache, Zaid Tchibara, Emil Höjlund, Paul Seguin, Janik Bachmann, Tomas Kalas und Aris Bayindir werden gegen Elversberg nicht spielen können. Aymen Barkok gehört nicht zum Kader.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde auch die Vertragsverlängerung von Youri Mulder als Sportdirektor bekanntgegeben. Wie bereits vermutet wird Youri Mulder von der Interims- zur Dauerlösung auf dem Sportdirektor-Posten. Mehr Details dazu findest du hier>>>