Ex-Schalke-Trainer gelingt die Sensation – bei S04 konnte er davon nur träumen

Als er Trainer beim FC Schalke 04 war, wäre an solch eine Sensation wohl kaum zu denken gewesen – jetzt hat Ex-S04-Coach Thomas Reis in der Türkei für ein echtes Fußballmärchen gesorgt. Mit seinem Klub Samsunspor spielt er nächstes Jahr international.

Nach dem Pokalsieg von Galatasaray gegen Trabzonspor (3:0) herrscht Gewissheit. Der ehemalige Schalke-Trainer Thomas Reis und Samsunspor spielen in der nächsten Saison in der Europa League. Ein Mega-Erfolg für den 51-Jährigen, der auch den VfL Bochum trainierte.

Für Ex-Schalke-Coach Reis ist noch mehr drin

Weil Galatasaray als Meister in der Champions League bereits gesetzt ist, darf der Tabellenvierte aus Samsun 2025/26 ebenfalls europäischen Fußball spielen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, ist es für den Klub eine echte Premiere. Samsunspor hat noch nie an einem europäischen Wettbewerb teilgenommen – außer am eingestellten Intertoto–Cup (1997).

Und weil der aktuelle Dritte Besiktas nur einen Punkt mehr auf dem Konto hat als Samsunspor, könnte dem Reis-Klub sogar noch zum krönenden Saison-Abschluss der dritte Platz gelingen. Drei Spiele sind noch zu spielen. Mit Sivasspor (17.), Trabzonspor (9.) und Kayserispor (11.) hat Samsunspor machbare Gegner vor der Brust.

Automatische Vertragsverlängerung

„Dass wir so weit oben stehen, ist für alle eine Überraschung. Das Ziel war eigentlich der Klassenerhalt“, sagte Reis vor einigen Wochen über seine Mannschaft. Im Sommer 2024 übernahm er das Traineramt in Samsunspor von Markus Gisdol. Durch den Klassenerhalt verlängert sich der Vertrag von Reis bei dem türkischen Klub automatisch.

Dabei sah es zu Beginn der Saison alles andere als gut bei Samsunspor aus. Wegen einer Transfersperre durfte der Verein keine Spieler verpflichten. Doch Reis machte das Beste aus der Situation – und darf als Belohnung nächstes Jahr europäisch spielen.

Abstieg mit dem FC Schalke

Beim FC Schalke erlebte der Samsunspor-Coach ganz andere Szenarien: Er übernahm die Gelsenkirchener im Oktober 2022, konnte den Verein stabilisieren. Am Ende musste Königsblau aber den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Im Oktober 2023 wurde Reis aus Schalke entlassen.