FC Schalke 04 knackt magische Marke! Da gucken fast alle Bundesligisten in die Röhre

Wäre es nicht ein beeindruckender Schlussspurt in den letzten Spielen des Jahres gewesen, wäre das Jahr für den FC Schalke 04 zum In-die-Tonne-Treten gewesen. Doch so lebt die Hoffnung, dass im neuen Jahr vielleicht doch noch etwas geht.

Immerhin: Trotz aller sportlichen Misserfolge, Niederlagen und Trainerentlassungen kann sich der FC Schalke 04 auf seine Fans verlassen. Zum Jahresabschluss veröffentlicht der Klub beeindruckende Zahlen. Da schlackern selbst die meisten Bundesligisten mit den Ohren.

FC Schalke 04: Fan-Treue ungebrochen

Sie leiden seit Jahren, sie nehmen jedes Chaos hin – und strömen doch im Zwei-Wochen-Takt ins Stadion. Die Fans der Knappen sind einfach nicht kleinzukriegen. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen eines zeitweise drohenden Abstiegs in die 3. Liga supporteten die Anhänger ihren Herzensverein mehr denn je.

Das schlägt sich auch in den Gesamtbesucherzahlen des Jahres 2024 nieder. Wie die Knappen jetzt verkündeten, strömten 1.044.181 Zuschauer zu den Heimspielen des FC Schalke 04! Der geneigte S04-Zuschauer weiß natürlich: Bei 62.278 verfügbaren Plätzen entspricht das beinahe der Maximalauslastung.

S04 wäre Bundesliga-Spitze

In der aktuellen Saison steht Schalke mit einer Auslastung von knapp 98 Prozent und einem Zuschauerschnitt von rund 61.186 Besuchern pro Spiel komfortabel an der Spitze der 2. Liga. Aber nicht nur das! Selbst wenn man die Knappen mit den Vereinen der Bundesliga vergleichen würde, hätten nur Bayern München und Borussia Dortmund im Schnitt mehr Zuschauer als die Knappen.

Eine Statistik, die einmal mehr unterstreicht, wie viel den Fans an ihrem Klub liegt. Auch als Zweitligist ist das Interesse am Verein ungebrochen hoch. Daran dürfte sich auch 2025 nichts ändern. Zumal die Mannschaft unter Kees van Wonderen endlich besser in die Spur findet. Zum Jahresabschluss schlugen die Knappen mit Paderborn und Elversberg jeweils den Tabellenführer und konnten sich so Luft im Abstiegskampf verschaffen.