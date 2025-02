FC Schalke 04: Talent kassiert nächsten Tiefschlag – die Hoffnung schwindet immer mehr

Der FC Schalke 04 bereitet sich derzeit auf das Gastspiel beim 1. FC Köln vor. Gegen die Domstädter wartet auf den S04 eine Mammutaufgabe, schließlich zählen die Gastgeber zu den großen Favoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga.

Auf ein Mega-Juwel muss der FC Schalke 04 in Köln allerdings einmal mehr verzichten. Er kämpft derzeit mit der Nationalmannschaft um den ganz großen Titel. Doch nun schwinden die Hoffnungen immer mehr – jetzt kassiert er den nächsten Rückschlag!

FC Schalke 04: Zalazar kassiert die nächste Niederlage

Mauro Zalazar steht mit Uruguay in der Endrunde der U20-Südamerikameisterschaft. Dort treten die jeweils drei besten Nationen der Vorrundengruppen A und B gegeneinander an. Wer nach fünf direkten Duellen die meisten Punkte auf dem Konto hat, darf sich zum U20-Südmerikameister küren. Nach einer starken Vorrunde inklusive Gruppensieg waren die Hoffnungen von Zalazar und Uruguay auf einen Überraschungscoup dementsprechend groß.

Doch in der Endrunde setzt nun schnell Ernüchterung ein. Nachdem Uruguay schon seine Auftaktpartie am Dienstag (4. Februar) gegen Brasilien mit 0:1 in den Sand setzte, folgte am Freitag (7. Februar) umgehend die nächste Niederlage. Gegen Argentinien setzte es eine 3:4-Niederlage, die nun wohl alle Hoffnungen vom großen Triumph zunichte machen dürfte. Der Turniersieg dürfte dahin sein, Argentinien und Brasilien sind mit bereits sechs Punkten aus zwei Spielen außer Reichweite.

Zalazar sammelt Einsatzminuten

Drei Spiele vor Turnierende dürfte Zalazar, trotz zuletzt drei Niederlagen in Serie, dennoch ein positives Fazit ziehen. Das Schalke-Juwel stand in fünf von sechs Partien in der Startelf, wurde lediglich beim letzten Vorrundenspiel gegen Venezuela geschont, als der Einzug in die Endrunde bereits feststand.

Der 19-Jährige dürfte in den kommenden Wochen also mit einer Menge Selbstvertrauen nach Gelsenkirchen zurückkehren. Die Schalker Verantwortlichen dürfte das wohl nur freuen.