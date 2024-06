FC Schalke 04: Wilmots haut auf den Tisch – „Namen interessieren mich nicht“

Blickt man in fünf Jahren auf den Sommer 2024 zurück und sagt: In diesem Jahr rettete sich der FC Schalke 04 vor der Bedeutungslosigkeit? Mit einer Mega-Umstrukturierung des Vereins auf allen Ebenen wollen die Knappen endlich wieder erfolgreich sein. Das erste Ziel: der Aufstieg in die Bundesliga.

Dafür haben CEO Matthias Tillmann und Sportdirektor Marc Wilmots einige Steine ins Rollen gebracht. Einiges Personal tauschten sie aus. Auch große Namen wie Mike Büskens oder Gerald Asamoah mussten gehen. Wilmots unterstreicht jetzt: Namen dürfen beim FC Schalke 04 kein Argument mehr sein.

FC Schalke 04 tauscht durch

Scouts, Co-Trainer, weitere Mitglieder des Staffs und nebenbei wird auch noch der Kader umgebaut: Die Knappen wollen runderneuert in die neue Saison gehen. Die Angst vor dem Absturz in die Drittklassigkeit, die S04 vergangene Spielzeit lange begleitete, hat die Verantwortlichen wachgerüttelt.

Herzstück der Neustrukturierung ist der neue Technische Direktor Ben Manga, den die Fans schon feierten, ehe er sich dem FC Schalke 04 anschloss. Andere Namen neuer Mitarbeiter sind dagegen unbekannter. Kein Problem, findet Wilmots.

Wilmots mit Klartext

Das hat er in einem Interview mit „Sky“ jetzt unterstrichen. „Namen sind keine Garantie für Erfolge“, stellt der Belgier klar. Das gelte insbesondere auch für die Suche nach neuen Spielern, die maßgeblich daran beteiligt sind, ob das Projekt scheitert oder gelingt.

„Wir wollen junge Spieler mit Talent holen“, erklärt Wilmots und verweist darauf, wie er einst in der belgischen Nationalmannschaft diesen Weg ging und damit Strukturen schaffte, die bis heute halten. Etwas Ähnliches wolle man jetzt auch erreichen.

„Unser Wunsch ist es, die jungen Spieler zu entwickeln“, so der Sportdirektor, der aber auch darauf verweist, dass man auch Erfahrung im Kader brauche. Zudem lässt er durchscheinen: Schalke hat noch weitere Spieler auf dem Zettel, um die man sich sofort kümmern will, wenn das Geld da ist.

FC Schalke 04: Einstellung muss passen

Ob noch ein Kracher wie Moussa Syllas dabei ist? Wilmots‘ klare Antwort: „Große Namen interessieren mich nicht. Wichtig ist, dass er ins Profil der Mannschaft passt.“ Die Hoffnung im S04-Umfeld ist groß, dass der neue Weg auch erfolgreich sein wird.