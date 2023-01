FC Schalke 04 – Werder Bremen LIVE: Viel Wirbel vor Generalprobe – S04 mit Verletzungssorgen

Es dauert nicht mehr lange, bis die Bundesliga endlich wieder losgeht. Bevor der Ball im deutschen Oberhaus wieder rollt, gibt es am Samstag (14. Januar, 15.30 Uhr) aber noch ein Testspiel: FC Schalke 04 – Werder Bremen.

Die beiden Bundesliga-Aufsteiger duellieren sich eine Woche vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte. Vor der Partie FC Schalke 04 – Werder Bremen gab es bei den Königsblauen viel Wirbel. Zudem hat der S04 zahlreiche Ausfälle beklagen.

FC Schalke 04 – Werder Bremen im Live-Ticker

Trainingslager vorbei, letztes Testspiel steht für den S04 an. Am Samstag ist Werder Bremen zu Gast in der Veltins-Arena. Kann Königsblau endlich ein Sieg einfahren? In der Vorbereitung gab es zwei Niederlagen gegen Hajduk Split und Nürnberg, sowie drei Unentschieden gegen Rapid Wien, VfL Osnabrück und FC Zürich.

Ob es endlich mit einem Erfolgserlebnis kurz vor dem Pflichtspielauftakt klappt, erfährst du in unserem Live-Ticker.

Spielinfos: FC Schalke 04 – Werder Bremen

Anstoß: Samstag, 14. Januar um 15.30 Uhr

Spielort: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung: YouTube-Kanal Schalke & Werder

FC Schalke 04 – Werder Bremen -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

22.35 Uhr: Nach dem Testspiel wird Königsblau dann den Fokus direkt auf den nächsten Bundesliga-Spieltag legen. Am 21. Januar gastiert Schalke bei Eintracht Frankfurt.

Mehr News für dich:

20.22 Uhr: Wie immer wird für ein Testspiel der Knappen auch ein Stream zur Verfügung gestellt, für die Fans, die nicht im Stadion sind. Auf dem YouTube-Kanal des Klubs steht ein Stream bereits zur Verfügung, der dann kurz vor Anpfiff um 15.30 Uhr startet.

18.43 Uhr: Zwei Neuzugänge konnte der FC Schalke 04 bislang präsentieren. Niklas Tauer und Jere Uronen wurden beide ausgeliehen. Zudem wurden Florian Flick (Nürnberg) und Kerem Calhanoglu (SV Sandhausen) bis Saisonende verliehen. Aber es könnte wohl bald einen festen Abgang geben. Für reichlich Aufregung sorgten die Gerüchte über den Abschied von Florent Mollet, der erst im Sommer verpflichtet wurde. Nun könnte der Franzose den S04 wieder verlassen (Hier alle Infos).

16.15 Uhr: Die Vorbereitung lief für Schalke sicherlich nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Neben den enttäuschenden Resultaten aus den Testspielen (zwei Niederlagen, drei Unentschieden) gab es auch noch einige neue Verletzte auf die ohnehin schon lange Ausfallliste. Leo Greiml, Rodrigo Zalazar, Sepp van den Berg, Thomas Ouwejan, Alex Kral, Justin Heekren, Sebastian Polter, Neuzugang Niklas Tauer, Memo Aydin und Sidi Sane sind entweder seit langer Zeit verletzt oder angeschlagen. Zudem fehlen noch Nassim Boujellab, Timothée Kolodziejczak und Ibrahima Cissé, die alle in der U23 trainieren.

Freitag, 13. Januar, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel FC Schalke 04 – Werder Bremen. Hier gibt es alle Infos zur Partie für dich.