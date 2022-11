FC Schalke 04: Werder-Fans schimpfen aufs eigene Stadion – und sprechen den S04-Fans aus der Seele

Ohne Punkte im Gepäck musste der FC Schalke 04 am Samstag aus Bremen zurück nach Gelsenkirchen reisen. Nicht das einzig frustrierende für die S04-Fans. Auch der Auswärtsblock sorgte einmal mehr für Ärger.

Der Gästebereich des Weserstadions ist seit dem Umbau vor gut zehn Jahren ziemlich unansehnlich – um es vorsichtig auszudrücken. Das finden nicht nur die Anhänger des FC Schalke 04. Selbst die Werder-Fans schimpfen jetzt auf ihr eigenes Stadion.

FC Schalke 04: Werder-Fans mit deutlichem Transparent

So mancher kommt sich vor wie im Käfig. Der Auswärtsblock am Osterdeich lässt kein Gefühl der Gastfreundschaft aufkommen. In Bremen werden die Auswärtsfans unters Dach gesteckt, über drei Meter hohe Zäune, fette Dachstützen und die ungünstig angebrachte Videoleinwand versperren die Sicht. Der langgezogene Auswärtsblock macht zudem immer wieder Ärger beim Einlass. Erst jüngst wieder, als zahlreiche Hertha-Fans nichts vom Spiel sehen konnten.

Werder Bremen – FC Schalke 04 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Niklas Füllkrug (30.), 2:0 Marvin Ducksch (76.), 2:1 Dominick Drexler (89.)

Das Chaos gegen die Berliner hatte den Zoff um den Gästeblock in Bremen neu entfacht. Und offenbar stoßen sich nicht nur die Betroffenen daran. Nun positionieren sich auch die Werder-Fans. Beim 2:1 gegen Schalke zeigten die Ultras von „Wanderers Bremen“ ein Transparent mit eindeutiger Botschaft an den eigenen Verein: „Unser Gästeblock? Untragbar!“

Das dürfte jedem, der schon einmal auswärts nach Bremen gereist ist, aus der Seele sprechen. Auch die Fans des FC Schalke 04 dürften dieser Kritik uneingeschränkt zustimmen. Ob Werder Bremen das Transparent der eigenen Fans zum Anlass nimmt, über Veränderungen im Gästeblock nachzudenken?

Damit die eigenen Fans davon profitieren, muss sich der S04 diese Saison allerdings noch mächtig strecken. Während Werder schnurstracks auf den Klassenerhalt zusteuert, ist Mitaufsteiger Schalke nach der Pleite in Bremen weiter Letzter.