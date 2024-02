FC Schalke 04 im Vorteil? Diese Nachricht gibt allen Knappen Hoffnung fürs Wehen-Spiel

Der FC Schalke 04 muss gewinnen – sonst droht die Stimmung bei den Königsblauen komplett zu kippen. Mehr denn je wandelt S04 am Abgrund entlang. Dieser heißt im konkreten Fall: Absturz in die Drittklassigkeit.

Zwar ist das Saisonende noch weit entfernt, doch der FC Schalke 04 befindet sich seit Monaten im Keller. Da nimmt man jede noch so kleine, aber positive Neuigkeit dankend an. Gegen Wehen Wiesbaden könnte dem FC Schalke 04 eine Sperre zum Vorteil werden.

FC Schalke 04: Krach an allen Ecken

Seit der Niederlage gegen Kiel erlebte S04 bewegte Tage. Wieder einmal mussten sich Spieler und Verantwortliche hinterfragen, was da auf dem Platz wieder passiert war. Noch immer betonen alle, der Kader sei gut genug, um eigentlich eher oben anzugreifen. Doch das zeigen Simon Terodde und Co. wirklich nur ganz selten.

Dazu sorgte auch das Thema Brandon Soppy (hier mehr dazu erfahren) für jede Menge Aufregung. Jetzt erwartet man Wehen Wiesbaden in der eigenen Arena (alle Details zum Spiel gibts hier). Gegen den SVWW hat man noch etwas gutzumachen. In der Hinrunde schenkte der FC Schalke 04 in der fünften Minute der Nachspielzeit den Sieg her.

Wehen mit herbem Verlust

In der Tabelle sind beide Vereine Platznachbarn, Wiesbaden hat aber vier Punkte mehr. Zudem ist auffällig. Die Hessen kassieren deutlich weniger Gegentore, schießen aber selbst auf weniger Treffer als Schalke. Und in Gelsenkirchen fehlt jetzt auch noch der Top-Stürmer!

Ivan Prtajin heißt der Mann, der bisher acht der 25 Tore von Wehen Wiesbaden schoss. In den letzten beiden Spielen war überhaupt an jedem Treffer seines Klubs beteiligt, sicherte so wichtige Punkte.

Weil Prtajin allerdings auch seine fünfte Gelbe Karte sah, ist er für das Gastspiel auf Schalke zum Zusehen gezwungen! Die gefährlichste Waffe des Gegners fällt aus – das könnte ein Vorteil für S04 sein.

FC Schalke 04 muss ebenfalls Sperre verkraften

Allerdings ist Wehen Wiesbaden nicht allein mit dem Gelbleiden. Denn auch bei den Knappen fällt mit Derry John Murkin ein wichtiger Spieler wegen Sperre aus. Wie die Trainer die Ausfälle ersetzen, sehen die Fans am Samstag, 17. Februar, um 13 Uhr.