FC Schalke 04 verkündet Verstärkung – ER hat dem S04 schon lange gefehlt

Vor wenigen Tagen hat der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Pia Malin Jensen als neue Ernährungsberaterin verkündet. Die 28-Jährige soll der Mannschaft helfen mit einem individuellen Ernährungsplan die Leistungen der einzelnen Spieler zu verbessern.

Nun hat der FC Schalke 04 den zweiten Winter-Neuzugang für das Team hinter dem Team auf dem Platz bekanntgegeben. Ab sofort werden die Königsblauen Unterstützung von einem Sportpsychologen erhalten.

FC Schalke 04 gibt Verstärkung bekannt

Wie der abstiegsbedrohte Klub aus Gelsenkirchen bekanntgegeben hat, werden die Schalker ab sofort auf die Unterstützung von Sportpsychologe Michael Grunwald zurückgreifen. Der Neuzugang verfügt dabei über einige Erfahrung in der Arbeit mit Sportteams.

In Deutschland arbeitete er beispielsweise schon mit Hannover 96 zusammen, um die Mannschaft nach dem Tod von Robert Enke zu unterstützen. Auch in Österreich mit dem SKN St. Pölten hatte er zusammengearbeitet.

FC Schalke 04: Was macht ein Sportpsychologe?

Während seiner Zeit in Österreich gab Grunwald ein Interview bei „90minuten.at“, in dem er verriet, wie er arbeitet. Demnach stehe er „den Spielern und Trainern für Einzelgespräche und Coachings“ zur Verfügung. Im Anschluss nannte er ein Beispiel: „Man hatte eine tolle Trainingswoche. Alles deutet daraufhin, dass man ein gutes Spiel abliefert. Dann kommt der Spieltag und nichts läuft. Da fragt man sich, warum das so ist, denn die Mannschaft spielt ja nicht mit Absicht schlecht. Unsere Aufgabe ist genau das zu verstehen. Wenn man sich dann einmal ein Spiel in seiner Entwicklung genauer ansieht und dazu um die mentale Verfassung weiß, dann kann man verstehen, dass Fußballspiele eine eigene, eben weniger zufällige, Entwicklungslogik haben, die den Trainer mit schöner Regelmäßigkeit in den Wahnsinn treibt. Diese Logik von Mannschaft und Spiel wollen wir verstehen.“

Mit der Verpflichtung wollen die Gelsenkirchener nun offenbar auf die mentale Stärke im Abstiegskampf setzen. In der Abstiegssaison vor rund zwei Jahren haben enge Verfolger des Klubs gemerkt, dass die Gesamtsituation des Vereins nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen ist. Demzufolge wäre der Schritt der Schalker einen Sportpsychologen zu verpflichten, schon vor längerer Zeit ein sinnvoller gewesen.