FC Schalke 04 schafft Klarheit – Fans horchen bei dieser Verkündung auf

Für den FC Schalke 04 ist mit der Niederlage gegen den SV Elversberg eine echte Horror-Saison zu Ende gegangen. Derzeit gibt es für die Fans von Königsblau wohl nur wenige Anhaltspunkte, um optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Die einzige Hoffnung für viele Fans: Unter Bald-Sportvorstand Frank Baumann soll sich im Verein vieles ändern. Nun schafft der FC Schalke 04 Klarheit. So wird Königsblau in die nächste Spielzeit starten.

FC Schalke 04: Erste öffentliche Trainingseinheit terminiert

„Schöne Sommerpause, ihr Versager!“ Mit diesen Worten verabschiedete die Schalker Nordkurve ihre Mannschaft am Sonntagnachmittag (18. Mai) in die Sommerpause. Diese wird allerdings nicht allzu lange ausfallen, denn bereits am 18. Juni werden die Profis des S04 am Vereinsgelände erwartet.

Auch interessant: FC Schalke 04: Alles klar um Karius – S04 trifft Entscheidung

Interessant für viele Schalker Fans: Nach einigen Leistungstests findet drei Tage später (21. Juni) die erste öffentliche Trainingseinheit der neuen Saison statt. Ein Termin, den traditionell viele S04-Fans nutzen, um ihren Stars ganz nahe zu kommen. Ob das allerdings nach der zweiten Graupen-Saison in Serie auch in gut einem Monat der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Testspielgegner noch offen

Während mit der Best of Grafschaft (28. Juni), dem 1. FC Bocholt (5. Juli) sowie RW Ahlen (20. Juli) einige Testspielgegner der Schalker Sommervorbereitung bereits fix sind, sind die drei übrigen Duelle des S04 noch offen. Sowohl für das Trainingslager im Stubaital (7. Juli bis 14. Juli) als auch für den „Schalke-Tag“ (26. Juli) ist man noch auf der Suche.

Unter wessen Leitung die Vorbereitung laufen, steht indes immer noch in den Sternen. Mit Lukas Kwasniok hat man zwar einen Wunsch-Kandidaten, doch ist dieser auch verfügbar? Hier dazu mehr.