FC Schalke 04 verliert Wolfsburg-Test – jetzt gibt es von Geraets DIESES Versprechen

Das neue Jahr startet für den FC Schalke 04 mit einer Niederlage – allerdings einer, mit der die Beteiligten wohl leben können. Gegen den Bundesligisten aus Wolfsburg verkauften sich die Knappen lange Zeit gut und brachten sich mit eigenen Fehlern ins Hintertreffen.

Trotz der 2:3-Niederlage zog Trainer Karel Geraerts auch Positives aus dem Spiel. Die Handschrift des Belgiers kommt beim FC Schalke 04 immer mehr durch. Nach der Partie gegen den VfL macht er jetzt ein Versprechen.

FC Schalke 04 verliert in Portugal

Knapp verloren, aber mit Applaus verabschiedet – der Auftritt im portugiesischen Trainingslager macht Mut für die Rückrunde der 2. Bundesliga. Wäre es nicht um einen katastrophalen Bock von Cedric Brunner gewesen, wäre S04 gegen die Wölfe vielleicht auch nie in Rückstand geraten. Diesen konnte Simon Terodde Sekunden später aber schon wieder ausgleichen.

In Halbzeit zwei waren es dann aber wieder die Wölfe, die als Erstes zuschlugen. Erst in der Schlussphase fielen dann die Treffer zum 3:1 und 3:2 (beim FC Schalke 04 traf Timo Baumgartl). Alle Highlights des Tests kannst du hier nachlesen. Dennoch fiel auf: Trotz des Klassenunterschieds trat Schalke gerade im ersten Durchgang immer wieder mutig auf und erzwang so manchen Ballverlust.

Geraerts mit klarer Ansage

Und genau das ist es auch, was Karel Geraerts von seiner Mannschaft sehen will. Der Belgier arbeitet an einer klaren Vision, um in der Rückrunde erfolgreich zu sein – und vielleicht doch noch in den Aufstiegskampf einzugreifen. Derzeit sind es elf Punkte bis zum Relegationsplatz.

Nach dem Testspiel erklärte Karel Geraerts in der Mixed-Zone: „Vor allem in der ersten Hälfte habe ich einige interessante Sachen gesehen. Das offensive Pressing soll es jetzt öfter geben.“ Musik in den Ohren vieler Fans, die in den letzten Jahren viel Zerstörer-Fußball ertragen mussten.

FC Schalke 04 testet noch einmal

Noch bis zum 10. Januar verweilen die Königsblauen im Trainingslager in Portugal. Ein weiteres Testspiel ist bisher erst nach der Rückkehr nach Gelsenkirchen angesetzt. Am 13. Januar wartet der KAS Eupen.

Danach geht es schon wieder in der Liga rund. Zum Auftakt in die Rückrunde erwartet der FC Schalke 04 einen Aufstiegskandidaten aus Hamburg, den HSV. Dann kann die Geraerts-Elf zeigen, dass sie das offensive Pressing auch gegen die besten Teams der Liga umsetzen können.