FC Schalke 04: Fans sehen Testspiel – und haben nur einen Wunsch

Für den FC Schalke 04 ging’s im ersten Testspiel des Jahres am Samstag (6. Januar) in Portugal gegen den VfL Wolfsburg. Für S04 war das ein erster wichtiger Test in der Vorbereitung auf die Rückrunde, für die Fans war es ein emotionales Wiedersehen.

Bei Gegner VfL Wolfsburg lief nämlich ein Spieler auf, zu denen die Fans des FC Schalke 04 eine ganz besondere Bindung haben. Die Rede ist von Innenverteidiger Moritz Jenz. Nur zu gerne würden sie ihn wieder in einem königsblauen Trikot sehen.

FC Schalke 04: Fans wollen Jenz zurück

Nur ein halbes Jahr trug Moritz Jenz das Trikot des FC Schalke 04 – und das auch noch in der Abstiegssaison 2022/2023. Doch Jenz spielte sich sofort in die Herzen der Fans. Der Abwehrhüne sorgte dafür, dass Schalke in der Rückrunde plötzlich konkurrenzfähig war und bis zum Schluss Chancen auf den Klassenerhalt hatte.

Jenz wäre gerne geblieben, Schalke hätte ihn gerne gehalten, doch das Geld machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Stolze acht Millionen Euro überwies der VfL Wolfsburg schließlich für die Dienste von Jenz an seinen Stammverein FC Lorient.

Trotz Wechsel zu Wolfsburg hielt sich Jenz nicht mit seiner Liebe für Schalke zurück. Im Sommer machte er sich mit einer Aussage dabei auch keine Freunde bei den Wölfe-Fans, sprach sogar schon von einer Rückkehr zu S04 (Hier mehr dazu!).

Das könnte dich auch interessieren:

Extra Applaus für Jenz

Kein Wunder, dass das Wiedersehen im Trainingslager in Portugal für die Fans nun emotional war. Sie wünschten sich den Innenverteidiger sofort zurück. Auf einen Post in den Sozialen Medien reagierten sie eindeutig. Ein Fan schlug beispielsweise vor: „Wir nehmen ihn nach dem Spiel einfach in unserem Bus mit und setzen Wolfsburg dafür Kaminski in den Bus. Sollte doch nicht auffallen.“

Und auch nach seiner Auswechselung im Testspiel zeigten die Fans, wie sehr sie noch an dem Innenverteidiger hängen. Für den 24-Jährigen gab es von den mitgereisten Anhängern einen extra Applaus.