FC Schalke 04: Bülter enthüllt – DIESER Schachzug ging voll auf

Der FC Schalke 04 kann auswärts noch gewinnen. Zum ersten Mal seit 38. Spielen in der Fußball-Bundesliga gewinnt S04 ein Spiel – und das ausgerechnet im Derby gegen den VfL Bochum. Drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Großen Anteil am Auswärtserfolg hatte auch Torschütze Marius Bülter. Der Angreifer des FC Schalke 04 enthüllte nach dem 2:0-Sieg in Bochum ein interessantes Detail zu seinem Treffer. Ganz ungeplant war der nämlich nicht.

FC Schalke 04: Bülter verrät Geheimnis über sein Tor

In Hälfte eins startete der FC Schalke 04 erschreckend schwach. Bochum war galliger, mutiger und dominierte die Partie. Nur mit Glück hielt S04 die Null – und erhielt dann auch noch Unterstützung von Bochumer Keeper Manuel Riemann. Der drückte den Ball nämlich über die eigene Torlinie zum 1:0 für Schalke.

+++ VfL Bochum – FC Schalke 04: Zalazar tritt zur Ecke an – irre, was dann auf den Rasen fliegt +++

Die zweite Halbzeit ging Schalke dann wieder deutlich gefestigter an, holte sich die Spielkontrolle und ließ nur noch wenig zu. In der 79. Minute sorgte Bülter dann für die Entscheidung. Zalazar spielte eine Ecke flach in den Rückraum, wo plötzlich Bülter auftaucht und zum 2:0 verwertete.

Im Nachgang verriet der Torschütze: „Da haben wir uns unter der Woche was einfallen lassen. Freut uns natürlich ungemein, dass es mal geklappt hat. Endlich auch mal wieder nach einem Standard ein Tor. Tut gut. Sehr wichtiges Tor auch in der Phase.“ Der Treffer war also so einstudiert und geplant.

Schalke geht in Topform ins Revierdeby

Beim FC Schalke 04 läuft es zurzeit einfach. Der Sieg gegen Bochum war der zweite in Folge. In der Rückrunde ist S04 noch ungeschlagen und stellt mit nur einem Gegentor sogar die beste Abwehr der Liga. Die Rote Laterne ist man erst einmal los.

Mehr News:

Nächste Woche steht für den FC Schalke 04 das Revierderby an. Mit Borussia Dortmund kommt die aktuell formstärkste Mannschaft in ganz Europa in die Veltins Arena.