FC Schalke 04 verlängert mit Juwel! S04-Fans sind begeistert

In den letzten Jahren war der FC Schalke 04 bekannt dafür, Spieler aus der Knappenschmiede zu den nächsten großen Top-Stars zu entwickeln. Manuel Neuer oder Leroy Sane sind da nur zwei Beispiele, die über die Jugendjahrgänge der Königsblauen den Schritt ins internationale Fußballgeschäft geschafft haben.

Vor wenigen Tagen gab der FC Schalke 04 bekannt, dass Top-Talent Assan Ouédraogo einen langfristigen Fördervertrag bei den Gelsenkirchenern unterschrieben hat. Nun haben die Königsblauen das nächste Juwel gebunden.

FC Schalke 04 verlängert mit Juwel

Wie der Bundesligist am Montag (14. November) bekanntgegeben hat, haben die Königsblauen das Arbeitspapier mit Defensivtalent Taylan Bulut vorzeitig verlängert. Dieses ist ein Fördervertrag, der bis Sommer 2025 gültig ist. Der Klub besitzt darüber hinaus die Möglichkeit den Vertrag um ein Jahr zu verlängern und ihn in ein Lizenzspielervertrag umzuwandeln.

Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung meinte zu der Vertragsverlängerung: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Taylan seinen Vertrag bei uns langfristig verlängert und seine Zukunft auf Schalke sieht. Er zeichnet sich nicht nur durch seine enorme Zweikampfstärke, sondern auch dadurch aus, dass er in der Defensive flexibel einsetzbar ist. Taylan ist in dieser Saison zum Kapitän der U17 ernannt worden: Das zeigt, dass er auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung bereits sehr weit ist und auf dem Platz vorangeht.“

FC Schalke 04: Wieder mehr Fokus auf Talente

Bereits vor wenigen Tagen gab der FC Schalke 04 bekannt, dass sie den Vertrag mit Top-Talent Assan Ouédraogo verlängert haben. Nun führen die Knappen ihren Jugend-Weg fort und haben den Vertrag mit dem nächsten Eigengewächs verlängert.

Die Fans sind derweil begeistert von dem neuen Weg ihres Vereins. „Sehr gut, mehr auf die Jugend setzen“, schreibt so beispielsweise ein Fan auf Twitter. „Richtig gut“, kommentiert ein anderer und fordert: „Bitte nochmal das gleiche mit den anderen Toptalenten wie Topp, Yusufu usw. machen“. Wiederrum ein anderer ergänzt: „In der Knappenschmiede macht man aktuell alles richtig. Hoffe, dass der nächste Keke Topp ist“.

Bulut wechselte vor zwei Jahren aus der Jugend von Bayer 04 Leverkusen in die U15 von S04. Der erst 16-Jährige wurde in dieser Saison zum Kapitän der U17 ernannt. Dieser war vorher Assan Ouédraogo, mit dem er auch bereits zusammenspielte. In der aktuellen Saison stand der Rechtsverteidiger schon in neun Spielen auf dem Platz. In diesem gelangen ihm sogar zwei Tore. Neben dem FC Schalke ist Bulut auch noch für die deutsche U17-Nationalmannschaft aktiv.