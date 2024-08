FC Schalke 04 verkündet drastische Änderung in der Arena – Fans werden es sofort bemerken

Wenn der FC Schalke 04 am Samstagabend (3. August) gegen Eintracht Braunschweig in die neue Saison startet, werden wir über 60.000 Fans in die Veltins-Arena strömen und ihre Mannschaft unterstützen.

Dabei werden sie in der neuen Saison die ein oder andere Änderung bemerken. Der FC Schalke 04 stellte bereits ein neues Parksystem vor (hier mehr) und kündigte die ein oder anderen im Ablauf an. Aber auch beim Catering wird es eine drastische Änderung geben, die Fans sofort bemerken werden.

FC Schalke 04 senkt Wasserpreis drastisch

Der FC Schalke 04 dreht zur neuen Saison kräftig an der Preisschraube. Der Klub hat den Preis für Wasser drastisch reduziert. Statt bislang 4,20 Euro zahlen die Fans jetzt nur noch 2 Euro plus 25 Cent Pfand für den halben Liter Wasser. Das teilte der FC Schalke 04 jetzt offiziell mit. Eine solche Maßnahme hätten sich auch die Besucher der Rammstein-Konzerte in der Arena vor wenigen Tagen gewünscht (>>> hier die Details).

„Wir möchten den Gästen in der Veltins-Arena ein rundum angenehmes Stadionerlebnis ermöglichen und freuen uns, diese bedeutende Preisreduzierung anbieten zu können. Dies ist ein wichtiger Beitrag im Sinne der Nachhaltigkeit und für unser soziales Engagement“, sagt Guido Kabacher, Geschäftsführer der Arena Management GmbH.

Besonders an den heißen Tagen ist eine Reduzierung des Wasserpreises von Vorteil. Schalke verspricht aber sogar über die ganze Saison hinweg den Preis für eine Wasserflasche beizubehalten. Man wolle „allen Stadionbesuchern Wasser einfach und kostengünstig zur Verfügung zu stellen“.

Änderung kommt richtig gut an

Bei den Fans kommt diese Änderung natürlich richtig gut an. „Absolut grandios“, kommentiert ein Anhänger. Und auch Fans von anderen Vereinen kommentieren sofort und wünschen sich diese Änderungen auch in ihrem Stadion.