Rammstein auf Schalke: Nach den Konzerten lassen Fans Frust raus – „Unverschämt“

In Gelsenkirchen ist momentan richtig was los. Zuerst Taylor Swift und jetzt ist auch noch Rammstein auf Schalke aufgetreten. Nach den Konzerten sind jedoch einige Fans nicht ganz zufrieden und erklären auf Facebook den Grund für ihre Frustration.

Die Europatour von Rammstein hatte ihren großen Höhepunkt in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Ganze fünf Tage konnte man Rammstein auf Schalke sehen und insgesamt 250.000 Fans konnten die Konzerte genießen.

Rammstein auf Schalke: Fünf Tage in Gelsenkirchen

Auf Facebook berichten viele, dass Rammstein auf Schalke eine tolle Show hingelegt hat. Ein Nutzer schreibt so zum Beispiel: „Es war einfach ein unvergessliches Erlebnis. Nette Leute, geile Atmosphäre, Super Show mit einer Hammerband.“ Das Konzert scheint hervorragend angekommen zu sein, jedoch gibt es auch Fans, die nach dem Konzert frustriert sind.

Rammstein auf Schalke war zwar eine tolle Show, jedoch gab es ein großes Problem beim Konzert, wie ein User auf Facebook berichtet: „Das Konzert war richtig geil. Aber fünf Euro für Wasser zu verlangen bei der Hitze am Dienstag ist unverschämt.“ Bei fast 25 Grad ist dieser Frust nachvollziehbar.

Nicht nur das Wasser war auf dem Konzert kostspielig. Einer der Fans berichtet, dass er für ein Bier sieben Euro zahlen musste. Wenn man besonders großen Durst hatte und einen Liter Wasser gekauft hat, musste man sogar 13 Euro zahlen. Jedoch nimmt der Fan, der davon berichtet, dies mit Humor, denn wenigstens hat er einen Fanbecher von dem Rammstein-Konzert auf Schalke erhalten.

Getränkepreise werden von Schalke festgelegt

In den Kommentaren äußern viele Fans ihren Frust über die hohen Getränkepreise. Diese werden aber nicht von dem Mieter, also Rammstein, festgelegt, sondern das Catering wird von Schalke übernommen. Jedoch gibt es zu der neuen Saison ein neues Angebot und bei Fußballspielen sollen Besucher in Zukunft für einen halben Liter Wasser nur noch zwei Euro zahlen müssen.

Viele Fans berichten, dass Ramstein auf Schalke eine tolle Show hingelegt hat und der Abend unvergesslich war. Jedoch konnte der Abend zusätzlich zu den hohen Ticketpreisen schnell sehr kostspielig werden, wenn man während des Konzerts etwas trinken wollte.