FC Schalke 04: Van Wonderen reicht es! Jetzt wird er deutlich

Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen auf dem Rasen ist die Stimmung beim FC Schalke 04 wieder angespannt. Trotz einer tabellarisch komfortablen Position kann Königsblau weiterhin in den Abstiegskampf rutschen. Eine Situation, die beim S04 Diskussionen auslöst.

Allen voran Trainer Kees van Wonderen rückt im Zuge dessen immer wieder ins Rampenlicht. Es scheint, als säße der Niederländer beim FC Schalke 04 nicht gerade fest im Sattel. Zuletzt sorgte dann auch noch ein heftiges Gerücht für jede Menge Aufregung – der Schalker Übungsleiter zeigt sich genervt!

FC Schalke 04: Van Wonderen wird deutlich

Es war wohl die große Schlagzeile auf Schalke in den letzten Tagen: Sollte Kees van Wonderen im Saisonendspurt nicht liefern, könnte es im Sommer zu Trennung kommen (DER WESTEN berichtete). Ein möglicher Nachfolgekandidat: Legende und Ex-Schalke-Stürmer Raul. Ein Gerücht, das vor allem bei den Fans für Gesprächsstoff sorgte.

Kees van Wonderen hat für diese Spekulationen derweil nur wenig übrig: „Ich bereite mich auf ein schwieriges Spiel in Berlin vor. Das ist jetzt mein wichtigster Auftrag. Darauf habe ich Einfluss“. Auch weitere Nachfragen blockte der S04-Coach konsequent ab: „Ich bin jeden Tag mit Ben (Manga) und Youri (Mulder) im Austausch. Für mich ändert das nichts, dass irgendwo etwas in die Luft geschmissen wird“.

Van Wonderen muss liefern

Dennoch dürfte auch der 56-Jährige wissen: Sollte in den letzten zehn Spielen der Saison kein klarer Trend nach oben zu erkennen sein, werden die Diskussionen um seine Person anhalten. Eine Bewertung der Situation nach Saisonende, die letztendlich zu Lasten van Wonderens ausfällt, ist keineswegs ausgeschlossen.

Dem Schalker Übungsleiter dürfte also daran gelegen sein, den Klassenerhalt möglichst schnell dingfest zu machen. Gelingt ihm das, dürfte van Wonderen auch in der kommenden Saison für Königsblau an der Seitenlinie stehen.