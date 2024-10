FC Schalke 04: Star zwingt van Wonderen zum Handeln – wie reagiert der Neu-Coach?

Das war nichts! Kees van Wonderen verliert sein Pflichtspiel-Debüt mit dem FC Schalke 04. Königsblau verliert in Hannover 96 mit 0:1 und zeigt bei der Premiere des neuen Trainers eine enttäuschende Leistung.

Doch es kam für den FC Schalke 04 noch dicker: Denn Kapitän Kenan Karaman hat seine fünfte Gelbe Karte gesehen und wird seinem Team im kommenden Spiel fehlen. Doch wer wird anstelle des Offensiv-Akteurs spielen?

FC Schalke 04: Karaman gesperrt – was nun?

In der Schlussphase der Partie bekam die Niederlage noch einen weiteren bitteren Beigeschmack: Karaman sah in der 78. Minute nach einem Foul an Enzo Leopold seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison. Damit ist er im Spiel gegen Greuther Fürth (Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr) fehlen.

Van Wonderen hat nun einige Möglichkeiten, den Kapitän zu ersetzen. In Hannover ließ der Niederländer in einem 4-4-2/4-3-3 spielen. Offensiv spielten neben Karaman Tobias Mohr und Moussa Sylla. Mohr und Sylla dürften weiterhin gesetzt sein, dazu könnte Amin Younes in die Startformation rotieren.

Der Routinier, der in Hannover vorerst auf der Bank Platz nehmen musste, war in den vergangenen Wochen stets in der Anfangsformation. Van Wonderen entschied sich für eine Einwechslung des Ex-Nationalspielers, doch auch Younes konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

Greift van Wonderen zu anderer Taktik?

Neben Younes könnte auch Bryan Lasme in die Startelf rücken. Der Franzose würde eine Menge Tempo mitbringen. Allerdings scheint er bei van Wonderen zunächst hinten dran zu sein. Youngster Emil Hojlund fehlte in Hannover aufgrund von Achillessehnenproblemen. Ob er gegen Fürth wieder zum Einsatz kommen kann, ist noch ungewiss.

Die Zeit auf Schalke bleibt für den Dänen bisher hoch kompliziert. Dabei könnte er für das Spiel des S04 mit seiner Präsenz und seiner Ballsicherheit enorm wichtig sein. Man darf gespannt sein, wie van Wonderen entscheidet und ob er sogar eventuell seine Taktik anpassen wird.