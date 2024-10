Schalke 04: Wirbel um neuen Sponsor! Fans gehen komplett auf die Barrikaden: „Geht gar nicht“

Bei Schalke 04 geht es Schlag auf Schlag! Erst am Mittwoch (16. Oktober) hat der Pottklub bekanntgegeben, dass schon in Kürze eine Genossenschaft gegründet wird, mit der man Einnahmen generieren möchte, um die Schuldlast schneller und einfacher abbauen zu können.

Nur einen Tag später hat Königsblau einen neuen Sponsor bekanntgegeben. Am Mittwoch (17. Oktober) machte Schalke 04 die Partnerschaft mit „Wildz“ offiziell. Die Reaktionen auf diese Neuigkeit sind vernichtend, die Fans sind völlig außer sich.

Königsblau hat einen neuen Partner in den Sponsorenpool aufgenommen. Der lizenzierte und regulierte Glücksspielbetreiber, wie es in der Pressemitteilung des Zweitligisten heißt, wird in Kürze also mit S04 zusammenarbeiten und den klammen Pottklub finanziell unterstützen. Über die Höhe der vereinbarten Finanzdetails ist noch nichts bekannt.

„Wie im Fußball stehen bei Wildz der Fair-Play-Gedanke und der Spaß am Spiel im Mittelpunkt. Das Unternehmen arbeitet mit den weltweit führenden Spielanbietern zusammen und bietet ein unterhaltsames und verantwortungsvolles Gameplay“, erklärte Schalke-CEO Matthias Tillmann über die neue Partnerschaft.

Für Schalke-Fans wird Wildz bei allen Heimspielen auf der Bande in der VELTINS-Arena sichtbar sein. Zusätzlich präsentiert der Glücksspielbetreiber mit seinem Logo die offizielle Zuschauerzahl auf dem Videowürfel und auf den Social-Media-Kanälen des Revierklubs.

Heftige Fan-Kritik auf Glücksspiel-Deal

Bei den Fans kommt der neue Sponsor – trotz möglicher Lukrativität – überhaupt nicht gut an. Die S04-Anhänger finden die neue Partnerschaft „absolut scheiße“. Der Großteil der Schalker möchte nicht, dass ihr Verein Werbung für Glücksspiel macht. „Das geht absolut gar nichts, das ist mehr als enttäuschend und nicht nachzuvollziehen“, schreibt ein Fan auf „X“

„Das sagt alles aus, wie es finanziell um den Verein steht. Trotz der schwierigen Situation darf eine solche Partnerschaft keine Lösung sein“, machte ein anderer deutlich. Mit dem Schritt, „Wildz“ als Sponsor an Land zu ziehen, hat man sich bei den Fans keine Gefallen getan. „Bitte überdenken und schnellstmöglich beenden“, fordert ein Schalke-Anhänger.