Schalke 04: Van Wonderen-Ansage nach Auftakt-Pleite – seine Worte lassen keinen Zweifel

Schalke 04 steckt weiterhin knietief im Abstiegskampf. Auch unter Kees van Wonderen gelingt der Befreiungsschlag nicht, der Niederländer hat sein Debüt in Hannover mit 0:1 verloren. Dabei zeigte seine Mannschaft eine enttäuschende Leistung.

Im Nachgang war van Wonderen sichtlich enttäuscht. Seine Premiere bei Schalke 04 hatte er sich wahrlich anders vorgestellt. Nach dem Spiel wurde van Wonderen deutlich – seine Worte lassen keine Zweifel.

Schalke 04: van Wonderen bittet um Geld

Die Hoffnungen waren vor dem Spiel groß: Vier Punkte aus zwei Spielen unter Interimscoach Jakob Fimpel, eine nahezu vollständige Mannschaft und ein neuer Trainer: Doch die Vorfreude der Fans dürfte schnell verpufft sein. S04 kassierte bereits nach drei Minuten das entscheidende Gegentor und musste bis zur 80. Minute auf den ersten wirklichen Torschuss warten.

„Wir spielen in Hannover, das ist eine gute Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren, sie sind sehr gut organisiert“, analysierte der neue Trainer nach dem Spiel bei „Sky“. Doch trotz der guten Defensive der 96er war die Offensive des S04 über weite Strecken der Partie nahezu nicht existent.

„Das alles zu ändern, schafft man nicht so eben in sieben, acht Tagen. Es ist unser erstes Spiel gewesen, wir brauchen Zeit – die wir nicht haben. Das soll keine Entschuldigung für mich sein, aber ich bin kein Harry Potter“, führte van Wonderen weiter aus. Und in der Tat müssen sich Trainer und Mannschaft erst noch finden, eine solche Leistung ist jedoch auch nach knapp zwei Wochen mit dem neuen Coach nicht zu erklären und für die knapp 20.000 mitgereisten Fans der nächste Schlag ins Gesicht.

Van Wonderen möchte nichts von fehlender Mentalität wissen

In den kommenden Wochen wird S04 sich deutlich steigern müssen. Laut van Wonderen sei es jedoch nur eine Frage der Zeit, bis alles greifen würden. „Wir müssen daran arbeiten, wir brauchen die Absprachen, müssen aber auch Erfahrungen machen, uns den Kopf zu stoßen und daraus zu lernen“, so der neue Knappen-Coach.

Um die Einstellung der Mannschaft mache er sich jedenfalls „gar keine Sorgen“. „Es ist alles da“, so der Niederländer. Von einem Aufbäumen oder dem Willen, alles gegen die Niederlage zu machen, war jedoch nicht bei allen Akteuren auf dem Rasen etwas zu sehen.