FC Schalke 04: U23 unter Schock – S04-Juwel muss nach schwerem Zusammenprall ins Krankenhaus

Das Sportliche rückte am Samstagnachmittag beim Spiel der U23 des FC Schalke 04 in den Hintergrund. Zwar war das 1:5 gegen Wegberg-Beeck in der Regionalliga ein herber Rückschlag. Doch in erster Linie waren die Gedanken aller bei Felix Allgaier.

Der Mittelfeld-Spieler, erst im Winter zum FC Schalke 04 gekommen, blieb nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler am Boden liegen, wurde lange behandelt. Anschließend musste er ins Krankenhaus.

FC Schalke 04: Lange Unterbrechung nach Horror-Crash

Mitte der ersten Halbzeit knallten Allgaier und sein Gegenspieler Leon Pesch bei einem Zweikampf mit den Köpfen zusammen. Allgaier blieb auf dem Rasen liegen, eine lange Behandlungsphase folgte. Knapp 20 Minuten dauerte die Behandlung.

„Das Spiel musste unterbrochen werden. Felix Allgaier befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir wünschen dir eine schnelle und vollständige Genesung“, teilte der FC Schalke 04 kurz darauf auf dem Twitter-Account der Knappenschmiede mit.

Trainer äußert sich

Der Schock stand den Schalkern ins Gesicht geschrieben. Um die deutliche Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Wegberg-Beek ging es auch nach Abpfiff nicht. „Dass Felix versorgt wird, steht heute über allem“, erklärte Trainer Jakob Fimpelt nach Schlusspfiff bei der „WAZ„.

Fimpel berichtet, dass Allgaier seine Beine gespürt habe und später auch ansprechbar und bei Bewusstsein gewesen sei. Allerdings sei der 21-Jährige zwischendurch auch „weg“ gewesen.

FC Schalke 04: Schlimmes Startelf-Debüt

Allgaier hatte bis Januar für die zweite Mannschaft des SC Freiburg gespielt, ehe er sich den Knappen anschloss. Die Begegnung gegen Wegberg-Beek war seine Premiere in der Startelf, nachdem er in der Vorwoche erstmals zum Einsatz gekommen war. Für ihn geht es jetzt erstmal darum, wieder gesund zu werden.