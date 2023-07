Ein Knaller-Test zum Abschluss. In weniger als einer Woche startet der FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV in die neue Zweitliga-Saison. Als Vorbereitung stand an diesem Samstag (22. Juli) gegen Twente Enschede der letzte Sommer-Test an.

Nur wenige Minuten waren jedoch gespielt, da fassten sich die Knappen schon wieder fassungslos an den Kopf. Der Grund: ein ewig leidiges Thema beim FC Schalke 04. Ein Spieler musste verletzt vom Feld.

FC Schalke 04: Generalprobe dauert nicht lang

Mit Spannung hatten die Fans die Aufstellung von Thomas Reis erwartet. Als Generalprobe deklariert, dürfte diese Aufschluss darüber geben, wer auch gegen den Hamburger SV auf dem Feld steht. In der Innenverteidigung setzte der S04-Trainer so beispielsweise auf Marcin Kaminski und Leo Greiml.

Besonders bei Greiml war man gespannt, wie er sich präsentieren würde. Der Österreicher kam im vergangenen Sommer nach Gelsenkirchen, gilt als großes Talent. In seiner ersten Saison beim FC Schalke 04 hatte er dann aber mit vielen Verletzungen zu kämpfen.

Jetzt also soll es endlich klappen, doch dann passierte es. Nach nur sechs Minuten rasselten Greiml und Kollege Kaminski zusammen. Greiml ging zu Boden hielt sich das Knie. Nach einer Behandlung humpelte er wieder aufs Feld – nur um direkt wieder abzubrechen und ausgewechselt werden zu müssen.

Fans ahnen Schlimmes

Kein Wunder, dass den Fans des FC Schalke 04 schon wieder Böses schwante. Geht die Verletzungs-Misere prompt wieder los? Zahlreiche Kommentare auf Twitter zeigten Fassungslosigkeit und wünschten gute Besserung.

„Der Mann kann einem nur noch Leid tun.“

„Das darf doch nicht wahr sein.“

„Es tut mir für den Jungen wirklich leid.“

„Greiml wieder verletzt. Was hat der für ein Pech?“

„Ist das bitter, hoffentlich nicht so schlimm.“

„So eine beschissene Kackscheiße…“

Wie schlimm die Verletzung Greimls ist, bleibt abzuwarten. Der FC Schalke 04 wird in den kommenden Tagen darüber informieren.