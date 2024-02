FC Schalke 04: Transfer-Ohrfeige am Deadline Day – dieser Abgang tut richtig weh

Soppy da, Polter weg, ein Innenverteidiger sagt ab – auf Schalke war am Deadline Day noch richtig was los. In den Schlussminuten des Transfer-Fensters platzte dann noch eine Bombe. Der FC Schalke 04 verliert eins seiner größten Talente.

Auf den letzten Drücker hat der FC Schalke 04 den Kampf um Juwel Taycan Etcibasi verloren. Der 16-Jährige gilt als Toptalent – und wechselt nun ausgerechnet zu Revier-Rivale Borussia Dortmund.

FC Schalke 04 verliert Supertalent an den BVB

Mit elf Jahren ging er von Dortmund zu Schalke – nach fünf Jahren wechselt er nun wieder zurück. In der Zwischenzeit hat sich Taycan Etcibasi als echtes Juwel herauskristallisiert. Der S04 hatte in den letzten Monaten alles Mögliche getan, um dem Stürmer eine attraktive Zukunft aufzuzeigen. Nun ist klar: Es hat nichts gebracht.

Minuten nach der Schließung des Transfer-Fensters verkündeten die Königsblauen den Verlust des Talents. Borussia Dortmund hat sich den Rohdiamanten unter den Nagel gerissen. Ausgerechnet der Erzfeind BVB. Das tut allen Knappen doppelt weh.

„Wir haben frühzeitig versucht, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Taycan zu verlängern und ihm eine langfristige Perspektive auf Schalke aufgezeigt. Er hat uns jedoch mitgeteilt, zu seinem vorherigen Verein zurückkehren zu wollen”, erklärt Nachwuchs-Direktor Mathias Schober. „Trotz des Abgangs sehe ich die U17 für die Rückrunde sehr gut aufgestellt. Zuletzt konnten wir den Sturm noch einmal mit Nikita Slavytskyi verstärken. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass wir viele gute Offensivakteure und Talente mit Potenzial für höhere Aufgaben in unseren Reihen haben.”

Der U17-Bundesliga bleibt Taycan Etcibasi damit treu. Dort hatte er in der Hinrunde in 13 Spielen für den FC Schalke 04 zehnmal getroffen – und will diese erfolgreiche Ausbeute nun in schwarzgelb fortsetzen.