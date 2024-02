FC Schalke 04 drückt die Daumen! An diesem Transfer könnte S04 wohl ordentlich mitverdienen

Ordentlich was los am Deadline Day! Auch beim FC Schalke 04 warteten die Fans gespannt, was noch passieren würde. Mit Brandon Soppy legten die Knappen dann sogar wirklich noch einen Knaller auf den Tisch. Der Rechtsverteidiger kommt per Leihe (hier bekommst du alle Infos).

Die Spielersuche des FC Schalke 04 gestaltete sich als schwierig. Das liebe Geld kam dem FC Schalke 04 ein ums andere Mal in die Quere. Da ist diese Nachricht fast schon Balsam für die Seele. Verdient der S04 am Wechsel eines Ex-Spielers kräftig mit?

FC Schalke 04: Klausel bei Ex-Spieler

In den vergangenen Jahren gab es in der Knappenschmiede einige hoffnungsvolle Talente, denen der große Durchbruch in Gelsenkirchen aber verwehrt blieb. Ahmed Kutucu ist so ein Beispiel, ebenso wie Mehmet Can Aydin. Und auch Levent Mercan konnte sich bei den Knappen nicht durchsetzen.

Der Linksverteidiger wechselte nach einer einjährigen Leihe 2022 letztlich fest zu Fatih Karagümrük. Ein Wechsel, der sich bezahlt machen sollte. Heute ist er unangefochtener Stammspieler, Kapitän – und in Europa begehrt. Davon könnte dank einer Klausel wohl auch der FC Schalke 04 profitieren!

Wird S04 beteiligt?

Wie der türkische Journalist Salim Manav berichtet, besitzen die Knappen eine Weiterverkaufsbeteiligung für Mercan. Und bei dieser gehe es nicht gerade um einen kleinen Betrag, sondern um ganze 25 Prozent! Bedeutet, dass S04 ein Viertel der Ablöse überwiesen bekäme.

Da trifft es sich natürlich gut, dass am Deadline Day Gerüchte um ein Interesse der AC Florenz an Mercan aufkommen. Laut dem türkischen Portal „Sports Digitale“ wolle Florenz den Karagümrük-Kapitän verpflichten.

FC Schalke 04 kann Geld gut gebrauchen

Mercans Marktwert liegt bei rund drei Millionen Euro, er besitzt noch einen Vertrag bis 2026. Karagümrük hätte bei Verhandlungen also wohl alle Zügel in der Hand. Mit besagter Klausel würde S04 immerhin 750.000 Euro einnehmen, sollte Mercan für seinen Marktwert wechseln.

Geld, welches der FC Schalke 04 wie immer gut gebrauchen könnte. Aber selbst wenn am Deadline Day daraus nichts wird – dann könnte im kommenden Sommer sogar noch mehr drin sein, wenn Mercan weiter so überzeugt.