FC Schalke 04: Rückholaktion eine Option? ER wäre ablösefrei

Der FC Schalke 04 hat bereits ordentlich aussortiert, zahlreiche Spieler müssen nach der Katastrophensaison ihre Koffer packen. Sportdirektor Marc Wilmots, Kaderplaner Ben Manga und Trainer Karel Geraerts wollen der Mannschaft ein neues Gesicht geben. Dazu braucht es allerdings frische, neue Spieler.

Auf dem Transfermarkt wird sich das Trio des FC Schalke 04 schon länger umgeschaut haben. Dabei könnte der Blick der Verantwortlichen auch nach Heidenheim gegangen sein. Ein Spieler würde sich dort für eine Verpflichtung durchaus anbieten.

FC Schalke 04: Pick könnte einer für S04 sein

Nach der riesigen Abgangswelle ist beim FC Schalke 04 nun Platz für neue Spieler. Mit Anton Donkor ist ein Neuzugang schon da, viele weitere sollen in den nächsten Wochen folgen. Bedarf herrscht eigentlich inzwischen auf jeder Position – auch auf Linksaußen.

+++ Max Meyer zum FC Schalke 04? Jetzt ist es entschieden +++

Dort könnte für den FC Schalke 04 ein alter Bekannter interessant sein. Florian Pick vom FC Heidenheim ist im Sommer ablösefrei zu haben. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft zum Saisonende aus – und aktuell sieht es nicht danach aus, dass sein Arbeitspapier noch einmal verlängert wird.

In der abgelaufenen Saison kam Pick nur 24 Mal zum Einsatz, stand dabei nur zwei Mal in der Startelf. Im Winter betonte er noch: „Ich konzentriere mich auf die Rückrunde, damit meine Spielzeit mehr wird. Beide Seiten wollen sich die Entwicklung anschauen und machen sich keinen Druck.“ Deutlich mehr geworden ist seine Spielzeit in der Rückrunde aber nicht, die Zeichen stehen auf Abschied.

Pick-Rückkehr?

Für den FC Schalke 04 könnte Pick eine gute Option sein. Er bringt die Erfahrung von 77 Zweitliga-Spielen mit, stieg mit Heidenheim in die Bundesliga auf (23 Spiele, 3 Tore, 7 Vorlagen). Er ist schnell und dribbelstark. Ein Profil, was bei Schalke auf der Außenbahn nur begrenzt vorhanden ist.

Das könnte dich auch interessieren:

Hinzu kommt, dass Pick den Verein schon kennt. 2013 wechselte er aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern zum FC Schalke 04. Dort schaffte er allerdings nie den Sprung zu den Profis und ging 2016 wieder zurück nach Lautern. Eine Rückkehr zu Schalke könnte in diesem Sommer wieder interessant werden.