Urlaub in Italien: Aufgepasst! Diese Fehler kommen Touristen teuer zu stehen

Italien gehört zu den Lieblingsreisezielen der Deutschen und ist nach dem Urlaub im eigenen Land und Spanien besonders beliebt. Dank der Nähe kann man bequem mit dem Auto anreisen und spart sich den teuren Flug.

Autofahrer sollten jedoch die italienischen Verkehrsregeln kennen, um auf ihrer Reise unangenehme und teure Überraschungen zu vermeiden. Diese Fehler solltest du auf jeden Fall vermeiden, wenn du nach Italien in den Urlaub fährst.

Urlaub in Italien: Achtung vor diesen Fehlern!

Italien hat strenge Vorschriften für Ladungen, die über das Fahrzeugheck hinausragen. Laut ADAC gilt generell: „In Italien muss jede nach hinten über das Fahrzeugheck hinausgehende Ladung mit einer Warntafel gekennzeichnet werden.“ Laut Angaben des Automobile Club d’Italia gilt dies auch für Fahrräder auf Heckträgern. „Watson“ berichtet, dass ein Rundschreiben des Ministeriums bei der Regel allerdings für Verwirrung sorgte. Um Probleme zu vermeiden, empfiehlt der ADAC Urlaubern daher, immer eine Warntafel zu verwenden.

Außerdem gibt es in Italien klare Tempolimits: Innerorts sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt, außerorts 90 Kilometer pro Stunde, auf Schnellstraßen 110 Kilometer pro Stunde und auf Autobahnen 130 Kilometer pro Stunde. Fahranfänger unter 21 Jahren oder mit weniger als drei Jahren Fahrpraxis haben strengere Vorgaben. Sie dürfen auf Schnellstraßen maximal 90 Kilometer pro Stunde und auf Autobahnen höchstens 100 Kilometer pro Stunde fahren. Zudem dürfen sie auf keinen Fall unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuer sitzen.

Das könnte teuer werden

Besonders teuer wird es in Italien, wenn man Nachrichten am Steuer tippt. Erste Verstöße kosten 250 bis 1.000 Euro, Wiederholungen bis zu 1.400 Euro. Hinzu kommt der Führerscheinentzug für bis zu drei Monate und hohe Bußgelder bei überhöhter Geschwindigkeit: 60 Kilometer pro Stunde zu schnell können auch für Urlauber bis zu 3.200 Euro kosten.

Verstöße bergen ein hohes finanzielles Risiko und können die Urlaubsfreude schnell trüben. Wer sich an Italiens Regeln hält, genießt seinen Urlaub sicher und entspannt. Welche neue Regel Touristen in Italien außerdem unbedingt beachten sollten, erfährst du in diesem Artikel.

